Tous les objectifs ne sont pas atteints, mais il y a plus de sourires dans les écoles du Nord-Ouest

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest aura du travail à faire s’il souhaite atteindre certaines cibles de son plan éducatif 2021-2024.

Le DSF du Nord-Ouest a publié à la fin décembre son rapport annuel pour l’année scolaire 2021-2022. Dans ce rapport figurent les résultats des trois grandes orientations qui ont été ciblées par le district scolaire en septembre 2021, soit la connaissance de soi, l’apprentissage et le mieux-être.

Les résultats obtenus représentent des estimations qui ont notamment été réalisées à partir d’une combinaison du taux de réussite obtenu lors des évaluations provinciales, ainsi que les résultats d’un sondage réalisé auprès des élèves.

Le mieux-être regroupe des éléments tels que: le sentiment de sécurité de l’élève à l’école; la capacité de l’élève à surmonter des défis; le développement de saines habitudes de vie; le sentiment d’appartenance à l’école; et la santé psychologique de l’élève.

Dans cette colonne, la moyenne des résultats obtenus a été de 79% en juin 2022, alors qu’elle était de 81% en 2021. L’objectif est d’atteindre un taux de 85% d’ici juin 2024.

La connaissance de soi comprend: les projets de vie et de carrière; l’utilisation des forces de l’élève dans son entourage; la réalisation et la gestion de projets signifiants; la capacité à accueillir les diverses cultures de l’Acadie, de la francophonie et du monde; l’implication de l’élève dans son école et sa communauté; et les activités promouvant la langue française dans les garderies éducatives.

Dans cette section, le DSFNO est passé de 67%, en juin 2021, à 71% en juin 2022, ce qui surpasse déjà l’objectif de 70% inscrit dans le plan éducatif.

Finalement, pour ce qui est de l’apprentissage, la pente pourrait être plus difficile à remonter, alors que le DSFNO a connu un déclin dans cette section. La moyenne des résultats, qui était de 73% en juin 2021, est descendue à 69% en juin 2022. L’objectif du plan d’éducation est d’atteindre un pourcentage de 80% d’ici 2024.

Cette partie sert à vérifier si l’élève est engagé à l’école; s’il réinvestit ses apprentissages à l’école et ailleurs; s’il communique clairement ses idées; s’il utilise le numérique dans ses apprentissages; et s’il atteint les exigences des évaluations du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

On vérifie également si l’enfant d’âge préscolaire atteint un niveau de développement approprié du langage et de la communication et s’il possède les compétences nécessaires pour débuter sa 1re année.

Des cibles difficiles à atteindre?

Le directeur général du DSFNO, Luc Caron, est conscient que le district n’atteindra peut-être pas tous ses objectifs lors des deux dernières années du plan éducatif, mais il souhaite tout de même s’en approcher.

«Je doute que l’on puisse respecter tous nos objectifs, mais on commence à voir que l’atmosphère change. On se promène dans nos écoles et on revoit des sourires, des gens qui sont contents d’être revenus à une certaine normalité (…) On voit que nos ambitions reprennent leur cours dans le district.»

Les défis auxquels ont été confrontés les membres de la communauté scolaire, que ce soit les élèves ou le personnel, sont en partie attribuables à la pandémie.

«On ne peut pas tout mettre sur le dos de la pandémie, mais j’avoue que ça a mis un frein à plusieurs choses. On avait du vent dans les voiles, mais ces deux années-là ont ralenti nos ambitions.»

Selon Luc Caron, le volet des ressources humaines, notamment les absences qui se multiplient en raison de la grippe et d’autres virus, représente un défi actuellement.

«On s’en tire quand même assez bien dans le Nord-Ouest, mais on ne veut pas se rendre à un point où ce sera plus difficile. Par moment, il est difficile de remplacer toutes ces absences, surtout dans la région de Grand-Sault.»

«On avait quelques appréhensions avec le retour du congé des Fêtes, mais pour l’instant, ça va bien, alors on touche du bois.»

M. Caron s’est dit fier des résultats dans la catégorie du mieux-être, compte tenu de l’impact qu’a eu la pandémie sur la santé mentale des jeunes.

«Il y a des endroits où l’on voit une diminution, mais ça reste minime. Au moins, on peut dire que l’on a réussi à faire en sorte que les jeunes puissent être bien et heureux à l’école. C’est un peu ça l’objectif que l’on s’est donné durant la pandémie.»

«Dans le cas du mieux-être, on est peut-être resté sur place, mais on n’a pas trop dégringolé malgré tout.»

Dans le cas de la connaissance de soi, M. Caron souhaitait que les élèves du Nord-Ouest puissent faire des expériences différentes, notamment en communauté. Une fois de plus, la pandémie a refroidi les ardeurs du district.

«Nos jeunes n’ont pas pu vivre ces activités comme on l’aurait voulu. Encore là, je lève mon chapeau au personnel qui a fait des pieds et des mains, pour maximiser les ressources afin de faire vivre des projets pertinents aux jeunes.»

Pour ce qui est du volet apprentissage, le mot d’ordre est l’amélioration.

Dans le cas des évaluations provinciales, outre les mathématiques chez les 6e et 8e années, les résultats du DSFNO sont équivalents ou supérieurs à la moyenne provinciale en ce qui concerne la lecture 2e année (haute voix), la lecture 3e année, le français 4e année (écriture), le français 7e année (écriture), le français 4e année (lecture) et les mathématiques 3e année.

Selon Luc Caron, plusieurs projets ont tout de même réussi à voir le jour afin d’améliorer les habiletés des jeunes en mathématiques et en littératie.

La campagne de lecture familiale, lancée l’an dernier, et des programmes comme Blizzlecture et Raplecture sont au nombre des réussites identifiées par le directeur général.

«C’est un peu un message à la population qui indique que l’école ne peut pas tout faire. Il y a de petits gestes que tout le monde peut faire, comme passer un petit 15 minutes par soir à lire avec son enfant, ce qui peut faire une grande différence dans la vie des jeunes.»

Des projets d’infrastructure loin d’être prioritaires

Au nombre des défis que devra affronter le District scolaire francophone du Nord-Ouest au cours des prochaines années, il y a aussi la question des infrastructures scolaires. Plusieurs projets de rénovation, comme celui de la Cité des Jeunes A.-M-.Sormany, continuent de descendre dans la liste des priorités du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick.

«Tous les projets sont soumis à une évaluation provinciale et on utilise ces données-là pour maximiser les ressources dans les écoles de la province. On est d’accord avec cette idée-là. Le gros problème, c’est qu’il n’y a pas assez d’argent qui est investi dans nos infrastructures scolaires.»

«Cela fait en sorte que l’on a des infrastructures vieillissantes et nos besoins s’agrandissent d’année en année. Nos jeunes méritent d’apprendre dans des endroits qui sont agréables et à jour.»