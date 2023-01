Un nouveau programme pour retenir les étudiants étrangers

Opportunités NB et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) ont annoncé mardi le lancement d’une initiative visant à retenir les étudiants étrangers après l’obtention de leur diplôme.

Selon les deux agences gouvernementales, le programme Étudier et réussir au Nouveau-Brunswick offrira aux étudiants étrangers un accès à des ressources, à du soutien et aux relations nécessaires pour réussir leur carrière et mener une vie épanouissante dans la province.

Les organismes, qui ont chacun investi environ 500 000$, disent s’inspirer du succès du programme pilote Étudier pour m’y établir, qui a été en vigueur de 2018 à 2021 dans les provinces de l’Atlantique.

«Non seulement les étudiants étrangers constituent un élément essentiel dans notre bassin de talents, mais ils contribuent énormément à rendre notre province plus diversifiée et plus inclusive. La croissance démographique est essentielle pour répondre aux besoins futurs en matière de main-d’œuvre, et l’accès à des travailleurs qualifiés est crucial pour les entreprises de toute taille au Nouveau-Brunswick», a déclaré par voie de communiqué la ministre responsable d’Opportunités NB, Arlene Dunn.

Certains intervenants provenant d’organismes d’aide aux nouveaux arrivants ont dit saluer l’initiative d’Opportunités NB et de l’APECA.

«La rétention représente un défi au Nord-Ouest et dans l’ensemble de la province. Le programme cible une bonne population à retenir, comme celle des CCNB et de l’Université de Moncton», a indiqué Normand Bourdeau, le directeur général du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest.

«Les étudiants étrangers sont déjà établis dans leur région et ont déjà une connaissance de leur communauté. Ça représente un excellent bassin de personnes pour combler des emplois disponibles et contribuer activement et positivement à la communauté», a ajouté le représentant de l’organisme communautaire d’Edmundston.

Lorsque le programme Étudier et réussir au Nouveau-Brunswick prendra fin, on estime que neuf cohortes de 100 étudiants étrangers y auront participé.