Des assureurs ont accepté de laisser de l’argent sur la table au N.-B.

La Commission des assurances du Nouveau-Brunswick note qu’elle a reçu des demandes d’augmentations tarifaires de 5,43% en moyenne pour les assurances automobile en 2021-2022. Elle souligne que les assureurs auraient pu demander une hausse moyenne de 17,9%.

Au Nouveau-Brunswick, la Commission des assurances doit autoriser les augmentations tarifaires de plus de 3% en jugeant si elles sont justes et raisonnables. En 2022, elle a tenu 14 audiences concernant des assurances automobile, sur environ 50 fournisseurs.

Les demandes ont été de 5,43% en moyenne pour l’industrie pendant l’année fiscale 2021-2022 (les hausses effectives surviennent quelques mois après leur acceptation), selon la présidente et cheffe de direction de la Commission, Marie-Claude Doucet.

«Pour cette période, les assureurs nécessitaient une augmentation tarifaire moyenne de 17,9% pour les véhicules particuliers (de type familial) afin d’être en mesure de couvrir les réclamations, les dépenses opérationnelles et d’atteindre un certain profit», souligne-t-elle pourtant.

Mme Doucet précise que la fréquence des sinistres a diminuée de 28,3% depuis les cinq dernières années. La pandémie de COVID-19, par exemple, a entraîné des changements dans les comportements de conduite, se traduisant par beaucoup moins de kilomètres parcourus et, par conséquent, moins d’accidents et de réclamations auprès des assurances.

Cependant, la moyenne de coût de réclamation a augmenté de 25,5% depuis les cinq dernières années à cause des couvertures de police d’assurance facultatives (collisions, tout risque et accident sans collision ni versement/multirisques), selon Mme Doucet.

«Cette augmentation semble être en grande partie attribuable à la pénurie de main-d’œuvre, à l’augmentation du coût des pièces détachées pour réparer les véhicules (généralement en raison de la technologie incluse dans certaines pièces) et à la pénurie de voitures de location sur le marché», explique-t-elle.

Mme Doucet pense d’ailleurs que l’industrie de l’assurance automobile a subi des pertes depuis sept ans au Nouveau-Brunswick. De 2015 à 2019, ses membres ont généré des rendements des capitaux propres (les ratios de rentabilité pour les actionnaires) allant de -6,1% à -13,1%. Les assureurs sont seulement devenus profitables en 2020 avec un rendement des capitaux propres moyen de 0,5%, puis de 10,5% en 2021.

«Pourquoi un assureur continuerait-il de faire affaire au N.-B. s’ils ne sont pas profitables? Il y a plusieurs raisons pour cela, commente Mme Doucet. Par exemple, il se peut qu’un assureur soit grandement profitable sur la ligne d’assurance habitation qu’il offre et veuille continuer d’accroître son portfolio dans la province.»

Mme Doucet insiste sur le fait que les primes d’assurances automobile au Nouveau-Brunswick demeurent parmi les moins onéreuses au pays. La prime moyenne dans la province (974$) était la deuxième plus abordable au Canada en 2020 (sans compter le Québec, qui a un système différent), juste derrière celle de l’Île-du-Prince-Édouard (872$).

Certaines demandes d’augmentations tarifaires pour des assurances automobile ont néanmoins été élevées en 2022. Les clients néo-brunswickois de la compagnie d’Assurance Zenith ont subi en moyenne une hausse de 27% à la fin de l’année, par exemple. Ceux de la Compagnie Canadienne d’Assurances Générales Northbridge en ont reçu une de 18,15%.

La défenseure du consommateur en matière d’assurances du Nouveau-Brunswick, Michèle Pelletier, encourage ceux qui sont les plus touchés à comparer les offres des différents assureurs.

«C’est important aussi de vérifier si on a le droit à des rabais (pour les anciens d’une université, par exemple) et de regrouper ses assurances (automobiles et habitation, par exemple), déclare-t-elle. Il faut également garder un bon dossier de conduite (en respectant le Code de la route), car ça affecte beaucoup nos primes. Enfin, c’est important de vérifier nos produits d’assurance (les franchises, par exemple).»