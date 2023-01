Le 15e anniversaire de la tragédie des Boys in Red souligné sobrement

Il y a 15 ans, la tragédie routière impliquant des joueurs de basketball de l’équipe de l’école Bathurst High survenait dans la région Chaleur, faisant huit morts.

L’accident s’est produit sur la route 8 au sud de Bathurst peu après minuit, le 12 janvier 2008.

L’équipe sportive les Phantoms était de retour de Moncton à bord d’une fourgonnette lorsque le véhicule est entré en collision avec un camion de marchandises.

Le drame routier, l’un des pires de l’histoire du Nouveau-Brunswick, a coûté la vie à sept joueurs de l’équipe âgés de 15 à 17 ans et à une enseignante âgée de 51 ans.

Javier Acevedo, Justin Cormier, Nicholas Kelly, Nathan Cleland, Codey Branch, Nickolas Quinn, Daniel Hains et Elizabeth Lord n’ont pas survécu à l’accident qui a aussi fait quatre blessés.

Après enquête, il a été déterminé que le mauvais temps, la chaussée glissante, une fausse manœuvre du conducteur et le mauvais état du véhicule Ford E350 avaient largement contribué au drame.

Quelques jours plus tard, plus de 5000 personnes ont assisté aux funérailles des joueurs tenues au Centre régional K.C. Irving. L’événement fut télédiffusé et radiodiffusé en direct à travers le Nouveau-Brunswick.

L’enquête du coroner qui a suivi la tragédie a mené à la formulation de 24 recommandations, dont celle d’interdire le transport d’étudiants avec le même type de fourgonnette.

L’année suivant le drame qui avait ébranlé le pays, les Phantoms de Bathurst remportaient le championnat scolaire provincial de basketball.

À Bathurst, le conseil municipal observe le 12 janvier une journée de deuil et met en berne les drapeaux des différentes infrastructures municipales.

Des chandelles sont également placées à chaque pierre de granite pour les Boys in Red, dans l’espace plein air sur l’avenue King, à proximité de l’école secondaire.

Les élus municipaux ont aussi observé un moment de silence lors de la plus récente réunion publique.