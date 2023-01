Mondial de hockey junior: des retombées de 20 millions $ à Moncton

Plus de 100 000 personnes de partout dans le monde ont assisté au Championnat mondial de hockey junior 2023 à Moncton, ce qui a permis de générer une activité économique évaluée à 20 millions $, selon le gouvernement provincial.

Le tournoi, remporté par le Canada, s’est déroulé à Moncton et Halifax du 26 décembre au 5 janvier. Des activités connexes ont été organisées avant et pendant le tournoi dans plusieurs communautés de la province, y compris Moncton, Quispamsis, St. Stephen et Bouctouche.

L’événement a entraîné une augmentation de 40% des réservations dans les hôtels comparativement à un mois de décembre ordinaire; une assistance record pour un événement tenu au Centre Avenir; des recettes fiscales de 2 millions $ pour la province et des cotes d’écoute de plus de trois millions de téléspectateurs pour les parties jouées à Moncton.

Le gouvernement en a aussi profité pour lancer une nouvelle campagne de marketing d’environ 2 millions $ intitulée «Le Nouveau-Brunswick: Toujours invitant», principalement à la télévision.

«Du point de vue de Hockey Nouveau-Brunswick, l’organisation du Championnat mondial de hockey junior à Moncton et Halifax a été un succès retentissant», a affirmé le directeur général de Hockey Nouveau-Brunswick, Nic Jansen.

«Nous avons accueilli des gens du monde entier au Nouveau-Brunswick, a déclaré la ministre du Tourisme, Tammy Scott-Wallace. La province profitera de cet événement pendant de nombreuses années grâce aux gens qui la découvriront pour la première fois et à ceux qui la redécouvriront. Nous remercions les quelque 150 bénévoles, les partenaires et les partisans qui ont contribué à la réussite de ce tournoi.»