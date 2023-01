Un vent de renouveau souffle sur le Pays de la Sagouine

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La direction du Pays de la Sagouine, à Bouctouche, se dit très satisfaite de l’achalandage qu’a connu le site emblématique en 2022. Et il semble bien que le meilleur reste à venir.

La codirectrice générale, Monique Poirier, parle d’une hausse considérable de visiteurs par rapport à 2020 et 2021.

«En 2022, nous avons accueilli 49 000 visiteurs, indique-t-elle. Notre saison estivale (fin juin à début septembre) s’est déroulée selon un horaire de cinq jours par semaine. En moyenne, par jour, nous avons accueilli plus de gens qu’en 2019, avant la COVID-19.»

Il faut préciser qu’en 2019, le site était ouvert à raison de sept jours par semaine durant la même période de l’année. Ce qui avait permis au Pays de la Sagouine d’accueillir 60 000 visiteurs. Depuis 2020, le site est ouvert cinq jours sur sept, du mercredi au dimanche.

«Nous sommes très heureux des chiffres, du succès des activités, notamment du Festival du 30e anniversaire et des festivités entourant le 15 août, énumère la codirectrice générale. C’était difficile de ne pas avoir trop d’attentes, mais c’était aussi difficile de faire des prévisions parce qu’on venait de vivre, comme tout le monde, des années d’instabilités et d’incertitudes.»

En 2021, en pleine pandémie, l’attraction touristique avait accueilli 25 000 personnes. C’était quand même mieux qu’en 2020, où à peine 6000 visiteurs avaient franchi les tourniquets en raison des mesures sanitaires plus restrictives.

Monique Poirier confirme que les résultats de 2022 sont au-delà de ce qu’ils avaient espéré.

«Du début de nos activités, qui ont commencé au printemps, jusqu’à la fin de nos festivités de Noël, tout s’est bien déroulé», affirme la porte-parole.

«Pour les festivités du 15 août, on a atteint des records. On ne savait pas du tout à quoi s’attendre. C’était un lundi et c’était un retour de pandémie», dit-elle.

«Nos spectacles de Noël ont été présentés 25 fois à guichets fermés. Nos activités de soupers-spectacles de l’été, c’était complet. Les terrasses du vendredi étaient achalandées. Vraiment, ç’a été une bonne saison. Ça donne certainement de la motivation pour entreprendre une nouvelle année.»

Des changements importants pour 2023

«La grande nouvelle pour 2023, ce sera l’arrivée du parcours illuminé Lumina. Ça va ouvrir au mois d’août», avise Monique Poirier.

Ce parcours nocturne lumineux et immersif, créé par le studio de divertissement multimédia montréalais Moment Factory, sera le 18e de la série et constituera une première au Canada Atlantique.

Grâce à cette nouveauté, l’endroit sera ouvert de la mi-mai à la mi-octobre pour les années à venir. «Inévitablement, ça prolonge notre saison. C’est sûr que ce ne sera pas comme les dix semaines de saison estivale, précise-t-elle. On ne va pas nécessairement faire vivre l’île aux Puces jusqu’à la mi-octobre, mais il va y avoir des activités et une offre pour les clients jusqu’à la mi-octobre.»

En tout, plus de 35 millions $ seront investis afin d’entamer un grand projet de modernisation du site touristique.

«On va continuer à avancer dans le grand projet d’infrastructure, explique la codirectrice générale. On va donner plus de détails sur les étapes et les projets qui vont commencer.»

Les investissements serviront notamment à construire une douzaine de nouveaux bâtiments, un espace de jeu thématique pour enfants, un site réservé à la production de spectacles, le tout sur les berges avoisinant l’Île-aux-puces.

La construction d’un nouveau pont devant remplacer la passerelle vers l’île, lourdement endommagée par les glaces au fil des années, est aussi prévue.

Plusieurs bâtiments sur l’Île-aux-puces seront également rénovés et mis à niveau et ce grand chantier se prolongera pour au moins trois ans.

Selon Monique Poirier, la prochaine programmation devrait ressembler à ce qu’on a vu en 2022.

«On va opérer cinq jours par semaine. On va avoir des activités en soirée, le jour, sur l’île aux Puces et on aura une série de spectacles de Noël, dévoile-t-elle. Le grand spectacle de 14h va continuer à être présenté à l’île aux puces, et il y aura des nouveautés», prévient la codirectrice générale.