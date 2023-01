Croissance démographique: du jamais-vu dans les écoles de Moncton

L’augmentation de la population à Moncton se fait aussi sentir au sein des écoles de la région, qui connaissent une augmentation sans précédent de leur population d’élèves.

Statistique Canada a révélé mercredi que Moncton a vu sa population augmenter de 5,3% entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, soit la plus forte croissance démographique enregistrée au pays pendant cette période.

Les impacts de cette augmentation se font sentir au District scolaire francophone Sud.

«On n’a jamais connu une aussi grosse augmentation de la population d’élèves dans notre district», lance Monique Boudreau, directrice générale du district.

Entre le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, le nombre d’élèves dans les 37 écoles du district a augmenté de 570.

Fait intéressant, la population scolaire a aussi continué à grimper depuis le début de l’année scolaire.

Depuis le 30 septembre, 190 élèves ont été accueillis dans les écoles, une croissance qui s’explique surtout par l’immigration, explique Mme Boudreau.

«En temps normal, les chiffres n’augmentent pas beaucoup après septembre. Cette année, on continue toutefois d’accueillir des élèves, on a des classes qui débordent et on doit en créer d’autres», relate-t-elle.

Manque de ressources

Ce sont surtout les centres urbains qui sont affectés par la croissance démographique, particulièrement la région de Moncton, qui compte aujourd’hui 4282 élèves, soit 397 de plus qu’en 2021. Depuis le 30 septembre, le nombre d’élèves dans les écoles francophones a bondi de 94.

À Fredericton et Saint-Jean, 3118 élèves fréquentent une école francophone, soit 140 de plus qu’en 2021.

L’augmentation de la population à Moncton se fait aussi sentir du côté du district scolaire anglophone (Anglophone East).

En avril 2021, les responsables prévoyaient 16 825 inscriptions pour la rentrée scolaire de 2022. D’après une porte-parole du district, le dernier compte s’élève toutefois à 18 8227 élèves.

«C’est une augmentation inattendue de 1402 élèves, a indiqué Stephanie Patterson, directrice des communications. Nous avons embauché plus de personnel pour répondre à la demande et nous poursuivons nos efforts afin de trouver plus d’espace, notamment en ajoutant davantage de salles de classe mobiles.»

L’accueil de nouveaux élèves issus de l’immigration présente aussi des défis pour les écoles de la région.

Plusieurs établissements scolaires, notamment l’École Saint-Henri, débordent.

«Saint-Henri est sur la liste de nos priorités, on pensait que le gouvernement annoncerait un agrandissement ou une nouvelle école pour Saint-Henri, mais ça n’a pas été fait. Ça va presser, il va falloir que le gouvernement soit à l’écoute parce qu’on va vraiment avoir besoin d’espaces.

L’accueil de nouveaux arrivants allophones nécessite aussi plus de ressources humaines afin de s’assurer qu’ils disposent des compétences langagières nécessaires pour réussir.

D’autres défis avec l’abolition de l’immersion

D’après Monique Boudreau, l’abolition du programme d’immersion française au sein du réseau scolaire francophone – qui sera remplacé par un nouveau programme d’apprentissage du français l’an prochain – risque elle aussi de faire augmenter le nombre d’élèves.

C’est notamment ce qui s’était produit en 2008 lorsque le programme d’immersion précoce avait été supprimé, se souvient-elle.

«L’ancien District scolaire 1 avait ressenti un impact. Le nombre d’inscriptions avait augmenté à la suite de ce changement, donc on pense que l’on pourrait avoir encore plus d’inscriptions l’an prochain. On a déjà beaucoup d’appels de parents, des ayants droit», ajoute Monique Boudreau.

Cette situation, combinée à l’arrivée de nouveaux élèves issus de l’immigration, nécessitera davantage de ressources et de services en actualisation linguistique, ce qui pourrait nécessiter l’embauche de plus d’enseignants.

La chose pourrait être difficile vu le contexte de pénurie de main-d’œuvre avec lequel est confronté le DSF-S, convient Mme Boudreau.

«Il y a un nombre limité d’élèves par classe, donc la situation pourrait nécessiter plus de personnel et plus d’espace. C’est quelque chose dont on essaye de prévoir, donc on espère que les parents qui souhaitent transférer leurs enfants du réseau anglophone au réseau francophone vont faire les demandes assez rapidement pour que l’on puisse planifier.»

Afin de surmonter les défis de personnel, le district dit suivre une stratégie de recrutement et effectue des entretiens d’embauche pour pourvoir les postes en enseignement pour la prochaine année scolaire. Du renfort pourrait notamment être trouvé du côté du personnel enseignant du réseau scolaire anglophone.

«Il y a des enseignants qui ont démontré un intérêt de transférer dans notre district et nous en avons passé plusieurs en entrevue, confirme Monique Boudreau. Ça arrive chaque année que des enseignants du réseau anglophone viennent chez nous pour différentes raisons, mais je dirais que depuis que l’on parle des changements en immersion, on voit que cet intérêt est plus grand, il y a plus de gens qui aimeraient travailler dans notre district.»