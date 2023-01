Décès de Patrick Poitras en Alberta: deux entreprises accusées

Les entreprises Suncor et Christina River Construction font face à plusieurs accusations en lien avec le cas de Patrick Poitras, un opérateur de machinerie lourde originaire de Saint-André qui est décédé en Alberta, en 2021, après que son bulldozer s’est enfoncé dans la glace lorsqu’il travaillait sur un site de sable bitumineux au nord de Fort McMurray.

Selon la description servant de préambule aux accusations, on indique que le travailleur, âgé de 25 ans, a été mortellement blessé lorsque le bulldozer qu’il conduisait a brisé la glace sur un bassin de résidus.

Un total de 28 chefs d’accusation ont été portés contre Suncor et Christina River Construction, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Selon le document qui a été déposé en novembre, les deux entreprises n’ont pas assuré la santé et la sécurité de l’employé en lui permettant d’utiliser un John Deere Dozer sur la glace alors qu’il n’était pas sécuritaire de le faire.

Il est expliqué dans le document que les mesures de la glace disponibles à ce moment ont montré que l’épaisseur minimale de la glace n’était pas de 17 pouces, comme l’exigeait le plan de travail sécuritaire de Suncor.

On a également remis en doute le plan de sécurité des deux partis accusés. On allègue notamment que l’on ne serait pas assuré que le travailleur portait un dispositif de flottaison personnel lorsqu’il conduisait son véhicule sur la glace d’un bassin de résidus, en plus de ne pas ordonner au conducteur du bulldozer de ne pas porter de ceinture de sécurité et de garder la porte de sa cabine déverrouillée lorsqu’il travaillait sur la glace.

En tant qu’entrepreneur principal sur les lieux de l’incident, Suncor a été frappée du plus grand nombre d’accusations, soit 19.

En plus des éléments mentionnés ci-haut, l’entreprise a aussi été accusée d’avoir omis de coordonner, d’organiser et de superviser l’exécution de tous les travaux sur le lieu de travail afin de s’assurer que personne n’est exposé aux dangers découlant des activités sur le lieu de travailOn allègue aussi que l’entrepreneur a élaboré un plan de sécurité au travail qui sous-estimait le poids de l’équipement appelé » dozers » et ne tenait pas compte du poids de la neige lors du calcul de l’épaisseur de la glace requise pour un accès sécuritaire.

Elle est aussi accusée d’avoir ignoré ses propres directives en matière de géologie hivernale demandant de repousser la date des travaux dans les endroits où il y avait plus d’un mètre d’eau stagnante.

Le document indique aussi que l’entreprise n’a pas veillé à ce que le chantier soit sous le contrôle d’un ingénieur des glaces ou d’une autre personne compétente pour déterminer comment travailler en toute sécurité sur la glace et pour mettre en œuvre des procédures de travail sécuritaire sur la glace.

Ces accusations n’ont évidemment pas été prouvées en cour. Le dossier devrait se poursuivre au printemps à la Cour provinciale de Fort McMurray.