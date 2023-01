Dieppe est prête à toute éventualité.

Qu’on parle d’un écrasement d’avion, d’un ouragan ou de toute autre forme de catastrophe, le plan d’urgence adopté cette semaine par le conseil municipal peut être activé à tout moment.

Élaboré pour la première fois en 2018 entre les villes de Moncton, Dieppe et Riverview, ce plan est en fait un guide des procédures à enclencher advenant une situation d’urgence.

Le chef du service des incendies de Dieppe, Marc Cormier, estime qu’un événement comme la pandémie a renforcé le besoin d’une réponse immédiate, coordonnée et régionale

«Le plan d’urgence nous permet de nous préparer aux différents risques qu’on a identifiés dans nos trois municipalités. En se préparant, on sait comment on va réagir si ça nous arrive», explique-t-il.

«Le but est d’avoir une procédure pour nous aider à prendre les meilleures décisions et de bien gérer la situation. C’est un plan qui va nous guider dans nos interventions.»

Peu importe la situation, Dieppe a conclu des ententes d’aide mutuelle avec les villes et les villages qui l’entourent.

«C’est important d’avoir des discussions, de travailler ensemble et aussi de planifier des actions communes avec ces municipalités», mentionne Marc Cormier, qui est également directeur des mesures d’urgences pour les trois communautés.

«Ce qui peut affecter Diepe, peut aussi affecter Memramcook ou Shediac. On doit absolument travailler ensemble.»

Dieppe collabore avec Moncton et Riverview depuis déjà plusieurs années dans différents dossiers.

Mais ce plan d’urgence va encore plus loin.

Il met en place une structure qui peut devenir opérationnelle presque instantanément en situation de crise.

«Tout dépendant de l’événement, on peut avoir une petite ou une plus grande structure de gestion. Pour le moment, il comprend 32 types d’actions possibles», mentionne Marc Cormier.

«On a élargi l’entente d’aide mutuelle qu’on avait déjà avec eux. On parlait uniquement du service des incendies au départ. On a ajouté les autres services et les autres ressources, qu’on parle d’équipement lourd, de pompiers ou de ressources humaines», indique le directeur du service des incendies de la ville de Dieppe.

Le plan adopté sera suffisamment flexible pour être modifié en cours de route.

Il peut également être utilisé lors d’événements importants, comme des concerts, des manifestations sportives ou culturelles, comme le Congrès mondial acadien.