Kedgwick rêve d’une «route des chutes»

La Communauté rurale de Kedgwick entend mettre davantage en valeur les chutes d’eau de son secteur, au point d’en faire une attraction touristique.

Le maire de l’endroit, Éric Caron, a confirmé que son village avait reçu une subvention de près de 10 000$ du gouvernement provincial afin de développer cette attraction encore peu connue par la population dans le Restigouche-Ouest.

«L’idée, ce serait de ressortir toutes les chutes que nous avons dans la région et d’utiliser les moyens technologiques pour en faciliter l’accès à ceux qui ne connaissent pas leur emplacement. Les gens pourraient, par exemple, scanner un code (barre) à l’entrée du village, menant à une foule d’informations sur telle ou telle chute d’eau, leur emplacement, et aussi comment s’y rendre», explique le maire.

La municipalité prévoit également mettre la main à son portefeuille afin de financer une partie de cette initiative. En tout, le maire estime à près d’une quinzaine le nombre de chutes qui pourraient être incluses dans ce projet. M. Caron l’avoue, l’accès à ces chutes n’est toutefois pas standardisé pour l’instant.

«Pour le moment, on ne parle pas de baliser ou de développer des kilomètres de sentiers afin d’accéder aux chutes, mais ce projet-ci pourrait être la graine qui mène à cela. On pourrait donc voir éventuellement naître des sentiers plus officiels avec une bonne signalisation», indique-t-il.

Selon lui, le projet actuel possède un potentiel intéressant sans pour autant coûter les yeux de la tête.

«On a tout le temps à l’esprit le gros projet touristique qui va nécessiter un investissement majeur, des infrastructures et des employés. Ici, on a quelque chose de sobre, mais qui demeure très intéressant autant pour la communauté que pour les touristes. À mes yeux, c’est très prometteur, un plus pour les touristes amateurs de plein air», ajoute-t-il.

Directrice du tourisme à la Commission de services régionaux du Restigouche, Marylin Saucier a accompagné la Communauté rurale de Kedgwick dans la soumission de sa candidature au programme provincial du ministère de Tourisme, Patrimoine et Culture. Elle confirme qu’à ce stade-ci, seule Kedgwick semblait travailler sur un projet du genre dans la région. Elle indique qu’un éventuel élargissement au reste du Restigouche pourrait être fort pertinent.

«C’est vraiment un beau petit projet avec un beau potentiel. On est toujours à la recherche d’idées pour développer notre secteur touristique, alors oui, ce pourrait être très intéressant d’avoir une sorte de route des chutes au Restigouche. C’est certain que la région regorge de beautés souvent méconnues et on se doit de les mettre en valeur», dit-elle.

Elle note que le projet de Kedgwick pourrait encourager des discussions dans les autres communautés de la CSR-Restigouche.

C’est également l’opinion de Vincent Leclair de Balmoral. Dans le cadre d’un projet avec la radio communautaire de l’endroit (Sommet FM) en 2021, il a sillonné le Restigouche afin d’en explorer toutes les chutes d’eau. Clearwater, Grog, Williams, Christopher, Shipyard, St-Maure, Charlo (barrage)… Il a exploré des plus petites aux plus grosses. Aujourd’hui étudiant universitaire à Moncton, il a répété l’initiative tout récemment avec la radio étudiante.

Celui-ci salue l’initiative de Kedgwick qui veut rendre ses chutes plus accessibles. Il souhaite que ce projet soit imité ailleurs au Restigouche afin de donner lieu à un véritable parcours pour les amateurs.

«La route des chutes, ce serait vraiment un bon concept pour notre coin de pays, car on a beaucoup de chutes dans la région, beaucoup plus qu’on pense. Elles ne sont pas toutes immenses, mais elles ont toutes leur charme et méritent qu’on s’y attarde», dit-il, précisant que plusieurs d’entre elles sont passablement faciles d’accès.

«Pour d’autres toutefois c’est plus complexe et c’est certain que pour développer le tourisme, ça prendrait de bonnes indications et une signalisation», note-t-il.

D’ici à ce que Kedgwick aille de l’avant avec son projet, il invite la population intéressée au tourisme des chutes d’eau à se baser sur le livre Waterfalls of New Brunswick, de l’auteur Nicholas Guitard.