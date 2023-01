Moncton: plus de 200 logements abordables construits ou rénovés, annonce «l’équipe de rêve»

Les gouvernements fédéral et provincial ont investi plus de 10,5 millions $ pour créer et rénover 201 logements abordables dans le Grand Moncton. Des itinérants, des personnes âgées et des familles à faible revenu pourront profiter de ces habitats.

«Le logement est une priorité qui demande des actions immédiates, concrètes et ciblées, a déclaré la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, en conférence de presse. C’est pourquoi je suis très heureuse d’être dans ma circonscription pour annoncer un investissement de 6 millions $ afin de créer et de rénover des logements abordables.»

Le gouvernement canadien a fait cet investissement grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (une somme de 13,2 milliards $) et à une entente fédérale – provinciale sur le logement abordable.

«Le problème du manque de logements est peut-être le principal problème de toutes les communautés de la province, a renchéri la ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard. C’est une priorité pour nous. Nous avons l’objectif de faire construire plus de 400 logements abordables dans les trois prochaines années, comme ceux que nous annonçons aujourd’hui.»

Une première depuis 40 ans

Le gouvernement provincial a participé au financement de la construction et de la rénovation de 201 habitations dans le Grand Moncton grâce à son programme de logement locatif abordable. À travers ce mécanisme, il offre des aides financières au secteur privé (à but lucratif ou non) sous la forme de prêts-subventions.

«C’est la première fois depuis 1984 que nous investissons dans de nouveaux logements sociaux! Le Nouveau-Brunswick n’avait pas vraiment besoin de le faire avant, parce que nous avions ces collaborations merveilleuses avec les entreprises et les promoteurs immobiliers. Mais maintenant, nous en avons besoin. Nous voyons l’urgence», a assuré Mme Shephard.

Elle a précisé que le logement abordable implique un supplément au loyer payé par le gouvernement provincial. Le but est de s’assurer que les locataires dépensent au maximum 30% de leurs revenus pour avoir un foyer.

Les gouvernements fédéral et provincial ont soutenu quatre organismes qui proposent ce type d’habitat dans le Grand Moncton.

La Société John Howard a reçu un financement de 7,1 millions $ pour le Carrefour communautaire situé au 140, avenue Joyce à Moncton. L’organisme destine les 20 logements abordables qui s’y trouvent aux hommes célibataires souffrant de problèmes de santé mentale, de toxicomanie, d’itinérance ou de handicaps physiques.

Downtown City Housing Inc. a reçu 2,4 millions $ pour rénover 47 logements abordables pour personnes âgées, situés au 85, rue Foundry à Moncton.

Cornerstone Co-operative Housing Ltd., a reçu un peu moins de 800 000$ pour rénover le toit, les fenêtres et les portes de ses 109 logements destinés à des familles, situés au croissant Preston à Moncton.

Dieppe Housing Co-op Ltd. a reçu près de 200 000$ pour rénover et moderniser ses 25 logements abordables pour familles, situé ruelle Doucet à Dieppe.

Une équipe de rêve

«Les 20 nouveaux logements au Carrefour communautaire de la rue Joyce représentent un pas dans la bonne direction, mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Et je ne parle pas juste de Moncton. Nous devons nous assurer que toute notre province propose le soutien nécessaire», a réagi la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

L’élue municipale s’est montrée pleine d’espoirs, même si l’inertie du gouvernement provincial au sujet des enjeux sociaux de sa communauté a pu la lasser dans le passé.

«C’est assez merveilleux de travailler avec la ministre du Logement Jill Green, la ministre du Développement social Dorothy Shephard et la ministre fédérale Ginette Petitpas Taylor, s’est-elle enthousiasmée vendredi. Allez, les filles! Nous avons une équipe de rêve et nous participons à un changement important dans notre communauté.»

Le porte-parole de l’Opposition en matière de Développement social à l’Assemblée législative provinciale, Robert Gauvin, approuve l’annonce des gouvernements provincial et fédéral.

«C’est important de bâtir et rebâtir des logements, a commenté le député libéral de Baie-de-Shediac-Dieppe. Mais j’aurais aimé en entendre plus au sujet de la santé mentale. Beaucoup de gens qui vivent dans les rues ont des défis à ce propos. C’est important de rebâtir des logements, mais encore plus important de rebâtir des gens.»

Une collaboration ministérielle

Mme Arnold a d’ailleurs fait référence au modèle d’aide pour itinérants baptisé «Priorité au Logement» (Housing First). Elle a plaidé en faveur de ce type de programme qui associe des habitats subventionnés à des traitements de la santé mentale et des dépendances ainsi qu’à du soutien à l’employabilité.

«Il y a différents types de logements tout au long d’un continuum: habitats temporaires, transitionnels puis subventionnés, a noté le ministre de la Santé, Bruce Fitch. Mon ministère travaille avec celui du Développement social pour offrir des services d’accompagnement là où ils sont nécessaires dans le continuum. Ce n’est pas le cas des logements annoncés aujourd’hui.»

Mme Shephard a précisé que son équipe communique avec celle de l’organisme Marée Montante, qui cherche à proposer des logements et des services de soutien aux itinérants à Moncton. Elle a par ailleurs ajouté que si la collaboration entre les différents ministères provinciaux a pu être difficile, c’est de moins en moins le cas.

«Si les ministères ne travaillent pas étroitement ensemble, nous n’atteindrons pas nos objectifs, a affirmé Mme Shephard. Depuis que Mme Green a reçu le ministère du Logement, nous discutons tous les jours pour élaborer nos stratégies. C’est une culture que nous avons essayé d’implanter au gouvernement et qui est vraiment entrée en application pendant la pandémie.»