Moncton: une croissance fulgurante qui apporte son lot de problèmes

On savait que la ville de Moncton se développait à un rythme fulgurant, on a maintenant les chiffres pour le prouver. Entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, la population du Grand Moncton a augmenté de 5,3%. Elle est passée de 162 824 en 2021 à 171 608 en 2022.

Halifax arrive en deuxième position avec une croissance de 4,4%. C’est la première fois en plus de 20 ans que ce sont deux villes des Maritimes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada.

Angélique Reddy-Kalala, l’agente en immigration pour la ville de Moncton, parle d’une croissance historique.

«Ce sont de très bonnes nouvelles pour la vitalité de notre région», souligne-t-elle.

«Nous avons beaucoup d’emplois disponibles. L’économie du sud-est du Nouveau-Brunswick est en pleine croissance. Il y a beaucoup de jeunes familles qui veulent venir s’établir ici à cause de ces possibilités, et aussi de la qualité de vie qu’on a ici», poursuit-elle.

«Le prix des logements est en hausse, mais en même temps, c’est beaucoup moins cher d’habiter dans le Grand Moncton qu’à Toronto, Montréal ou Edmonton, par exemple.»

L’immigration est évidemment une des principales raisons qui expliquent cette croissance spectaculaire.

Entre janvier et octobre, la région de Moncton a accueilli 4005 nouveaux résidents permanents.

Pour toute l’année 2021, ce chiffre était de 2285, ce qui représente une augmentation de 43%.

L’objectif de la Stratégie d’immigration du Grand Moncton pour 2022 avait été fixé à 3100.

Au total, on compte 6460 personnes qui sont arrivées au Nouveau-Brunswick entre 2016 et 2021, ainsi que 4775 résidents non permanents (ce qui ne comprend pas les étudiants étrangers).

Ces deux groupes forment 7,3% de la population totale de la région, ce qui classe Moncton au 15e rang parmi les 150 plus grands centres urbains au Canada pour l’attraction récente d’immigrants.

Mentionnons également que 52% de tous les immigrants qui vivent dans le Grand Moncton sont arrivés entre 2016 et 2021.

Autre fait intéressant: près de la moitié (43%) des immigrants récents ont moins de 25 ans, comparativement à 33% dans l’ensemble du pays.

Francophones

L’immigration francophone est aussi en hausse.

Selon les chiffres de la ville de Moncton, 29% de tous les nouveaux arrivants en 2021 étaient des francophones.

On estime également que 60% de tous les francophones qui s’établissent au Nouveau-Brunswick choisissent le Grand Moncton.

«Pour maintenir notre poids linguistique, notre objectif est au moins 33%. C’est quelque chose d’essentiel pour nous», souligne Angélique Reddy-Kalala.

Cet afflux de nouveaux citoyens apporte toutefois son lot de gros défis, en pleine période de pénurie de main-d’œuvre et de logements disponibles.

«Avec tous ces gens qui déménagent dans le Grand Moncton, on a une grande demande pour des logements. C’est pour ça qu’on voit de plus en plus de développement résidentiel», indique l’agente en innigration de la ville de Moncton.

«On continue de travailler avec des développeurs pour les encourager à construire des édifices.»

«Le premier défi, c’est de convaincre les gens de venir s’établir ici. Le second, c’est de les convaincre de rester ici.»

Le directeur général de la chambre de commerce du Grand Moncton ne veut pas jouer à l’autruche.

John Wishart sait très bien que la croissance rapide de la population vient avec des problématiques importantes.

«Sur les 8700 nouveaux citoyens qui sont arrivés l’an passé, nous devons trouver des façons d’en garder le plus possible. Pour y arriver, on doit leur trouver des logements, des soins de santé, des écoles et du travail», explique-t-il.

«C’est certain qu’au plan économique, il s’agit de très bonnes nouvelles. C’est un signe que les gens à travers le pays regardent le Grand Moncton d’une façon très positive», s’empresse-t-il d’ajouter.

Patrick Brannon, chercheur principal au Conseil économique des provinces de l’Atlantique, souligne que le taux de croissance rapide présente à la fois des opportunités et des défis pour le Canada atlantique.

Il dit que l’arrivée de nouveaux travailleurs donne un coup de pouce aux économies provinciales et aide à combler une pénurie de travailleurs à un moment où de nombreux baby-boomers prennent leur retraite.

«La croissance démographique peut être très positive, elle peut mener à la croissance, et nous assistons à une très forte croissance du PIB dans les trois provinces des Maritimes», précise-t-il.

D’autre part, dit-il, la croissance rapide de la population a entraîné une hausse des prix des logements, car l’offre de maisons et d’appartements n’a pas réussi à répondre à la demande. Les soins de santé sont également un problème à une époque où des centaines de milliers de Canadiens de l’Atlantique n’ont pas de médecin de famille, ajoute-t-il.

« Nous voulons voir une augmentation de la population dans notre région et certainement dans nos villes, mais nous avons besoin d’un meilleur plan pour faire face à certains des problèmes de logement et d’autres infrastructures », affirme-t-il.

Le Canada atlantique gagne en population non seulement en raison de la migration internationale, mais aussi à mesure que les gens quittent d’autres provinces. Alors que les centres urbains de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario ont enregistré une augmentation des pertes nettes au profit des autres provinces et territoires, selon Statistique Canada, ceux des provinces de l’Atlantique, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont enregistré de fortes hausses.

John Wishart reconnaît que les défis sont nombreux.

«Des communautés comme celle de Moncton ne sont pas habituées à voir leur population grandir aussi rapidement. Pendant des décennies, ce fut plutôt le contraire. Les gens quittaient pour aller s’établir ailleurs», souligne-t-il.

«Soudainement, on se retrouve avec des défis importants au niveau des logements. Et il ne suffit pas de leur trouver des logements, mais des logements à des prix abordables, particulièrement pour les immigrants», ajoute le dg de la chambre de commerce.

«Les réponses ne sont pas évidentes au beau milieu d’une pénurie de main-d’œuvre dans la plupart des secteurs. L’espoir, c’est que 60% ou 70% de ces nouveaux résidents puissent intégrer rapidement le marché du travail», avance-t-il.

«Mais là encore, il y a des défis concernant la reconnaissance de leur formation, de leurs compétences et de leur expérience. On doit certainement régler ces questions-là rapidement.»

Il suggère d’adopter une stratégie provinciale et régionale pour la rétention.

«On doit trouver des façons de ne pas perdre le momentum que nous avons actuellement. On veut continuer de surfer sur la vague. On ne veut pas qu’elle s’écrase brutalement sur la côte.»

– Avec des extrait de La Presse Canadienne.