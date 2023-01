Tempête: toutes les écoles de la province sont fermées

La tempête hivernale qui frappe une bonne partie de l’est du pays occasionne plusieurs fermetures au Nouveau-Brunswick.

Toutes les écoles francophones et anglophones sont fermées pour la journée.

Le campus de Moncton de l’Université de Moncton est fermé jusqu’à 16h30 et celui de Shippagan – y compris son site de Bathurst – ferme pour la journée.

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans la Péninsule acadienne est aussi fermé.

En raison des conditions météorologiques, la GRC recommande aux automobilistes d’éviter de circuler sur l’autoroute 2 entre la frontière du Québec et le km 280 (Longs Creek). Les conditions de conduite sont extrêmement mauvaises.

Environnement Canada prévoit d’importantes chutes de neige, de pluie verglaçante et de pluie sur la province, soit de 30 à 50 cm de neige d’ici samedi matin sur les régions du nord-ouest; de 20 à 30 cm, voire 40 cm sur celles du nord et du nord-est, et de 10 à 15 cm sur celles du centre.

Plusieurs heures de pluie verglaçante sont prévues pour les régions du centre et du nord.