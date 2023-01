Un camion à incendie mieux adapté pour Saint-Quentin

Grâce à une campagne de financement communautaire, la brigade des incendies de Saint-Quentin a pu faire l’acquisition d’un tout nouveau camion répondant davantage aux besoins du territoire qu’elle doit couvrir.

Depuis quelques mois, la brigade de Saint-Quentin peut compter sur un tout nouvel engin, un camion de type autopompe-citerne.

Auparavant, celle-ci pouvait compter sur quatre engins, deux autopompes, un d’urgence (dédié uniquement au transport d’équipement) et un autre servant comme citerne. Désuet, ce dernier fut toutefois mis hors service. La brigade s’est ensuite départie de l’un de ses camions autopompes afin de mettre la main sur un véhicule plus récent et mieux adapté aux besoins de la brigade.

Celui-ci comprend un réservoir de 1500 gallons ainsi qu’un réservoir (citerne avec piscine), très pratique lors d’interventions où l’on ne retrouve pas de borne-fontaine. Le nouveau venu comble du coup deux besoins en un.

«On ne s’est pas payé un luxe, c’était vraiment une nécessité», souligne le chef de la brigade, Serge Cayouette. Il précise qu’une grande partie de territoire couvert par sa brigade est située à l’extérieur des limites de la ville de Saint-Quentin, territoire qui n’a pas accès à des bornes-fontaines.

«On a des rangs, les anciens DSL, tous situés à plusieurs kilomètres de la ville. Ce faisant, cette citerne nous permet de gagner du temps lorsque nous devons retourner chercher de l’eau. Ce camion devrait nous permettre de sauver du temps au niveau des interventions. On sait que c’est très important dans le coin, surtout avec toutes les entreprises forestières que nous avons», indique M. Cayouette.

Selon lui, la brigade économisera en temps, mais aussi en argent à long terme puisqu’elle n’aura pas à effectuer l’entretien que sur une flotte de trois camions plutôt que quatre.

Un tel engin n’est toutefois pas donné. La facture s’élève en effet à 480 000$. Pour arriver à financer son achat, la brigade s’est tournée vers la communauté. Elle a notamment utilisé une partie des sommes amassées lors de la loterie des pompiers, ce qui correspond à un montant de 100 000$. Elle a aussi récolté de nombreux dons d’entreprises de la région. Parmi celles-ci, deux se sont distingués du lot avec un montant de 25 000$ chacune, soit le Groupe Savoie et la North American Forest Products. Le reste du montant sera pour sa part financé par la municipalité