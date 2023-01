Distribution d’un bulletin communautaire à Beausoleil

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La glace est cassée à Cocagne. Le conseil municipal de la Communauté rurale de Beausoleil a tenu sa première réunion ordinaire le 10 janvier.

Très conscient du fait que les procédures d’un conseil municipal sont nouvelles pour certains élus, le maire Jean Hébert a pris le temps d’expliquer chaque étape de l’ordre du jour.

Dans son rapport, le directeur général et greffier de la nouvelle municipalité, Mathieu Gérald Caissie, a par ailleurs mentionné qu’un bulletin communautaire sera distribué dans toute la communauté de Beausoleil.

Un bulletin était déjà distribué quatre fois par année dans l’ancienne communauté rurale de Cocagne. La fréquence du nouveau bulletin communautaire sera toutefois augmentée.

La prochaine parution du bulletin sera prête avant la fin du mois, a fait savoir M. Caissie. Le but du prochain numéro, et de ceux à venir, sera d’informer la population au sujet du nouveau conseil municipal et des gens qui le composent. Le conseil veut aussi permettre aux citoyens de prendre connaissance des services offerts et des employés en place.

Le bulletin sera livré par la poste, à chaque résidence de Beausoleil qui comprend les communautés de Cocagne, de Grand-Digue, de Notre-Dame, de Shediac-Bridge-Shediac-River et d’une partie des anciens DSL de Wellington, de Moncton et de Shediac.

«La première année, on a beaucoup d’informations à communiquer aux citoyens. Il y a beaucoup de questions et c’est une phase de transition. Il y a trois DSL, Grand-Digue, Notre-Dame et Shediac-Bridge, pour qui c’est nouveau la municipalisation», a déclaré Mathieu Gérald Caissie.

Plan stratégique

La Communauté rurale de Beausoleil veut élaborer un plan stratégique municipal. Un groupe conseil a été nommé pour appuyer le processus. Un comité sera formé à cet effet.

«Le plan stratégique va se pencher sur ce qui existe actuellement et sur ce qui manque. Ça va ratisser large», a mentionné le directeur général de Beausoleil.

Selon ce dernier, ce plan va permettre à la municipalité de connaître ses besoins, entre autres en infrastructures. «Quels sont les gros projets qu’on voudrait accomplir: est-ce qu’on veut un hôtel de ville, est-ce qu’on veut une nouvelle caserne de pompiers?, a-t-il cité en exemple. Qu’est-ce qui est prioritaire?»

Le plan permettra aussi à l’administration municipale de procéder à la gestion des affiches et prévoir les coûts à venir.

L’exercice d’élaboration du plan stratégique devrait prendre de quatre à six mois.

Mairie adjointe

Le conseiller Louis Babineau a accepté d’occuper le poste de maire adjoint pour les deux prochaines années à Beausoleil. La conseillère Linda Savoie prendra la relève de Louis Babineau dans deux ans, et sera mairesse adjointe jusqu’à la tenue des prochaines élections municipales.