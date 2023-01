Le District scolaire francophone du Nord-Ouest réduit son déficit

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest conserve l’espoir d’éponger la totalité de son déficit anticipé de 2 millions$ d’ici la fin de leur année fiscale, soit au 31 mars.

Il y a quelques semaines, le directeur général du DSFNO, Luc Caron, avait annoncé que le district pouvait s’attendre à un déficit non négligeable, notamment en raison des coûts associés à la suppléance, l’inflation et les indemnités du personnel rattachées à cela.

Selon M. Caron, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick s’est manifesté en octroyant un peu plus de 1,3 million$ au district afin de l’aider à atténuer les effets de ces dépenses supplémentaires.

Il reste néanmoins que le DSFNO fait toujours face à un déficit budgétaire de plus de 776 000$. Le directeur général demeure confiant que son district scolaire soit en mesure de présenter un budget équilibré à la fin du mois de mars.

«Ça peut sembler beaucoup, mais avec notre expérience dans ces budgets-là, on anticipe encore d’autres enveloppes budgétaires de la province pour venir soulager encore plus ce montant déficitaire. Aussi, les écoles ont reçu beaucoup de soutien au niveau du matériel en raison de l’inflation, ce qui fait que l’on anticipe qu’il y a des sous, dans les budgets des écoles, qui vont venir encore éponger le déficit en question.»

De l’argent de plus pour quelques projets d’infrastructures

Même si aucun projet majeur d’infrastructure du DSFNO ne figure en tête de liste du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Luc Caron soutient que des sommes d’argent inattendues de la part du ministère permettront de réaliser des projets plus mineurs dans certaines écoles du district.

M. Caron estime qu’environ 2,5 millions$ ont été reçus pour la réalisation de divers projets d’amélioration.

«Ce sont des sous inattendus, mais qui sont très bien reçus», s’est réjoui le directeur général du DSFNO.

L’argent servira donc à retaper des planchers de gymnase dans les écoles Saint-Jacques, Marie-Gaétane (Kedgwick) et Notre-Dame (Edmundston).

Il servira aussi à l’ajout de systèmes d’accès électroniques dans les écoles de Saint-Jacques et Saint-Basile et d’un système de caméras à l’école Sacré-Coeur de Grand-Sault.

Des bureaux seront aménagés dans les locaux du DSFNO et à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany afin d’accueillir de nouveaux employés.

Des sous seraient également investis à l’atelier de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard.

Une partie des fonds accordés par le gouvernement provincial servira à réaliser des projets inclus dans le prochain budget du DSFNO, en particulier à l’école Notre-Dame.

Celle-ci profitera d’un remplacement de son système de chauffage qui était désuet et l’amélioration du terrain entourant l’établissement afin d’y aménager des stationnements et un nouveau débarcadère d’autobus. Elle devrait aussi recevoir des caméras de surveillance et on devrait installer de nouvelles clôtures autour de l’école.

D’autres fonds seront utilisés pour des réparations ici et là dans certaines écoles de la région du Nord-Ouest, notamment des toitures, des escaliers, etc.