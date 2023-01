Un chercheur troublé par le refus de députés de partager leur bulletin parlementaire

Alors que les députés envoient des bulletins d’information pour attirer l’attention du public, nombre d’entre eux refusent de partager ces envois postaux financés par les contribuables avec des universitaires à des fins de recherche.

«Le secret (avec lequel) certains députés et leurs bureaux traitent ces choses est stupéfiant», a souligné Alex Marland, un expert renommé en communication politique et en jeu des partis.

«Cela vous fait juste vous demander, dans quel genre de démocratie vivons-nous ?»

Les députés responsables des politiques de dépenses ont refusé les entretiens sur le sujet.

M. Marland et certains de ses étudiants en sciences politiques de l’Université Memorial de Terre-Neuve ont entrepris en 2021 d’analyser les bulletins que les députés envoient gratuitement aux électeurs, appelés ménages.

Ces envois postaux assez inoffensifs comprennent généralement de nombreuses photos de députés lors d’événements dans la circonscription, des informations sur l’accès aux programmes gouvernementaux et sur la façon dont l’argent fédéral a été dépensé localement.

La Chambre des communes paie pour imprimer et traduire quatre séries de documents par an et fournit des modèles à utiliser par les députés.

Les députés sont priés d’éviter les commentaires ouvertement partisans dans leurs bulletins parlementaires et ils ne peuvent pas être utilisés pour solliciter des votes ou des dons.

Selon M. Marland, ils sont utiles pour savoir comment un député pense attirer l’attention dans sa circonscription et si ce qu’il dit aux électeurs diffère de ses commentaires à la Chambre des communes et dans les médias ou du point de vue de son chef.

«Un gros problème dans la politique canadienne est la perception que tous les députés suivent simplement la ligne du parti», a-t-il expliqué.

«Il y a eu différentes choses que les députés ont dites dans différentes parties du pays, et il est important que les gens comprennent s’il y a des incohérences.»

M. Marland a codirigé un projet de recherche en 2010 qui a analysé si les députés se présentaient comme des initiés ou des élus en marge.

Après que l’équipe a demandé à tous les députés leur dernier bulletin parlementaire, 26% en avaient fourni une copie et 21% en avaient une disponible sur leur site Web.

«De temps en temps, les membres du personnel politique avaient besoin d’assurances verbales que le bulletin ne soit pas utilisé pour embarrasser le député», ont noté les chercheurs à l’époque.

Cette fois, M. Marland et ses collègues ont entrepris de mesurer les messages des députés après que la pandémie de COVID-19 s’est installée, par exemple si une baisse apparente de la partisanerie à l’intérieur des Communes s’est traduite dans les messages aux électeurs.

«Je ne me souviens pas d’avoir ressenti autant de frustration cette fois-ci», a indiqué M. Marland, dont la dernière série de recherches est sur le point d’être examinée par les pairs.

Le projet impliquait environ 330 députés, en comptant les postes vacants où des élections partielles étaient en attente, et les collègues de M. Marland ont également interrompu leurs recherches pour la période électorale de 2021. Au final, ils ont collecté 150 bulletins.

Un nombre croissant de députés de divers partis publient tous leurs bulletins parlementaires en ligne. D’autres députés ont rapidement fourni une copie aux étudiants et quelques-uns ont nécessité des appels de suivi ou une lettre de M. Marland envoyée par la poste expliquant la demande.

Cependant, beaucoup ont repoussé la requête en comparaison avec le projet similaire d’il y a dix ans, et plusieurs ont ignoré les demandes. Certains ont exigé de M. Marland qu’il fasse la demande par l’intermédiaire du bureau de circonscription de son propre député. Certains bureaux envoient des réponses automatiques à tous les courriels, indiquant qu’ils donnent la priorité aux électeurs, demandant le code postal de la personne.

Un député a fait des recherches sur un étudiant qui avait demandé son bulletin et a vu que l’étudiant avait assisté à un événement organisé par un parti politique opposé, il l’a ensuite mentionné comme motif de ne pas participer à l’étude.

Certains députés ont déclaré qu’ils ne participaient tout simplement pas aux enquêtes en général, tandis qu’un député a affirmé qu’il n’était pas en mesure de fournir des exemplaires.

M. Marland a spécifié que les conservateurs étaient plus réticents à aider les universitaires, ce qui, selon lui, fait écho à une tendance nord-américaine plus large de partis de droite épousant des opinions négatives sur les universités.

Néanmoins, il a ajouté qu’un député conservateur a expliqué qu’il y avait une hésitation simplement à cause du grand nombre de demandes académiques que les députés reçoivent.

Postes Canada expédie gratuitement les bulletins parlementaires et les députés peuvent utiliser leur budget de bureau pour les envoyer plus de quatre fois par année ou pour les traduire dans des langues non officielles.

Mais les députés doivent suivre des règles telles que ne faire référence qu’à leur site Web officiel et les déclarer comme dépense électorale s’ils sont envoyés par la poste à l’approche de la période électorale.

En 2020, la Chambre des communes a voté pour modifier les règles afin que les bulletins puissent inclure des informations sur les organisations caritatives soutenant les personnes touchées par la COVID-19.

Les responsables de la Chambre peuvent rejeter les soumissions qu’ils jugent trop partisanes, un processus qui, selon les députés, manque de transparence. Pourtant, il semble qu’il n’y ait aucun moyen pour le public ou les partis politiques de vérifier si les députés respectent les règles.

L’administration de la Chambre des communes n’avait pas d’estimation du coût de ces bulletins. Avec les cartes de Noël et le courrier de circonscription ciblé, ils constituent un élément clé du budget des services de publicité et d’impression, qui s’élevait entre 9 et 12 millions $ ces dernières années.

«Ceux-ci ne sont pas financés uniquement par les électeurs de la circonscription ; ceux-ci sont financés par le Parlement dans son ensemble», a avancé M. Marland.

«Ce ne sont pas des secrets d’État, mais ils sont traités de cette façon par certaines personnes.»

Il a déclaré que le Bureau de régie interne, un puissant comité de huit députés qui travaillent avec le président pour décider des règles et des budgets de bureau, devrait améliorer la transparence, par exemple grâce à un référentiel public en ligne.

Aucun des députés du comité n’a accordé d’entrevue la semaine dernière.

Le Bloc québécois a précisé que toutes les demandes des médias pour le comité sont traitées par le leader parlementaire libéral Mark Holland et la whip conservatrice Kerry-Lynne Findlay, qui ont tous deux refusé les demandes d’entrevue.

L’attaché de presse de M. Holland a déclaré que le comité n’avait pas examiné la publication d’un référentiel.

Le cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il ne pouvait pas être joint cette semaine.

Le silence est une indication que le contrôle partisan des messages est devenu détraqué, selon M. Marland.

«Quand les députés sont aussi terrifiés à l’idée que des universitaires mènent des recherches vraiment nébuleuses, à propos de quelque chose qui s’est avéré être un document qui a été publié dans le passé, c’est absolument choquant et c’est vraiment, vraiment décevant», a-t-il conclu.