D’ancienne combattante à propriétaire d’un café félin

Une ancienne combattante du Madawaska n’a pas voulu laisser les traumatismes qu’elle a subis lors de son passage dans les Forces armées canadiennes l’empêcher de faire une différence dans la vie des gens.

Il y a près de quatre ans, Lisa Cyr, originaire de Rivière-Verte, est devenue propriétaire du café félin, Ma langue aux chats, situé dans le Vieux-Québec.

Mme Cyr a été membre active des Forces armées canadiennes pendant 12 ans. Comme bien des vétérans des forces armées, Lisa Cyr a été affligée par un syndrome post-traumatique. Dans son cas, elle a été victime de harcèlement.

Pour elle, le café félin est devenu un havre de paix, un endroit accueillant dans lequel elle se sent bien.

Elle estime que le café, Ma langue aux chats, lui a donné le désir de s’accrocher à la vie, contrairement à d’autres de ses camarades qui n’ont malheureusement pu faire de même.

«La santé mentale, ça nous affecte beaucoup et je voulais penser aux vétérans en leur donnant un endroit où l’on se sent bien, où l’on peut sortir.»

«Quand on entre dans l’armée, on le fait pour servir notre pays. Quand on ne peut plus, pour diverses raisons, on est souvent laissés à nous-mêmes. C’est la raison pour laquelle j’ai acheté le café et que j’ai développée ma mission, soit pour nous permettre de reprendre notre place et continuer de servir.»

Poursuivre sa mission

En compagnie de ses 15 chats et de son chien, Mme Cyr poursuit sa mission de servir sa clientèle par l’entremise de la zoothérapie et d’intégrer les anciens combattants dans la société.

«C’est difficile, quand on sort de l’armée, de se réapproprier notre rôle de civil. À petites doses, en flattant des chats ou en faisant de la zoothérapie, on se réapproprie un peu notre monde.»

Pour Mme Cyr, la raison d’être du café est d’offrir un environnement de détente dans lequel on élimine les tabous en lien avec la santé mentale. Pour elle, ses chats ont une valeur thérapeutique, au même titre que les animaux utilisés en zoothérapie.

«On a des gens qui entrent ici et qui sont tristes. Ils ont les chats dans les mains et ils pleurent, parce qu’ils ont vécu une perte ou ça ne va pas bien dans leur vie. Mais s’ils peuvent repartir avec un sourire, on aura réussi notre mission», a partagé Lisa Cyr.

Briser les tabous

Pour pousser encore plus loin l’élimination des tabous liés à la santé mentale, l’entreprise embauche aussi des personnes qui éprouvent certains défis comme l’autisme ou l’anxiété afin de favoriser leur intégration dans la communauté.

«Ce n’est pas un café comme un autre. Si vous venez ici en étant pressé de vous en aller, ce n’est peut-être pas votre place. Nos employés sont aussi une priorité, car on essaie de les aider à s’intégrer.»

La plupart des animaux portent d’ailleurs les noms de camarades militaires décédés au combat ou par suicide. D’autres sont nommés en l’honneur de personnes importantes dans la vie de Lisa Cyr, que ce soit des amis ou des membres de sa famille.

L’un des chats a d’ailleurs été nommé en l’honneur de Charles-Philippe (Chuck) Michaud, militaire originaire d’Edmundston qui est décédé, en 2009, à la suite de blessures subies en Afghanistan.

Un autre porte le nom de la jeune Daphnée Therrien qui est décédée à l’âge de 10 ans, en octobre 2020, à la suite de son combat contre la leucémie.

«Ils ne sont plus là physiquement, mais je suis convaincu qu’ils sont toujours présents à travers mes chats (…) C’est une façon pour moi de leur rendre hommage.»

307 rue Saint-Paul

L’édifice même dans lequel se trouve le café a sa propre histoire militaire, a révélé la propriétaire. Elle raconte que l’édifice était un centre d’enrôlement lors de la Première Guerre mondiale. Dans les années 1970, il a aussi servi de taverne fréquentée surtout par d’anciens combattants.

«J’apprécie le fait de faire partie de cette histoire et d’être la porte-parole de toutes ces âmes qui sont passées dans ce bâtiment, au 307, rue Saint-Paul. C’est quand même ironique que, plusieurs années plus tard, je serve du café et j’invite les gens, dont les anciens combattants, à parler de leurs problèmes.»

L’établissement est fréquenté par des gens d’un peu partout dans le monde, y compris ceux de sa région natale du Madawaska.

«Il y a beaucoup de gens de ma région d’origine qui viennent au café sans savoir qu’il appartient à une petite Brayonne. Je suis fière de voir des gens des Maritimes et d’ailleurs dans le monde qui viennent visiter mon resto.»

L’entreprise est aussi très active sur les réseaux sociaux, elle qui compte plus de 14 500 abonnés sur sa page Facebook et plus de 2500 sur Instagram.

Lisa Cyr, ancienne combattante, est propriétaire, depuis près de quatre ans, du café félin, Ma langue aux chats, à Québec – Gacieuseté

Des projets pour redonner à la communauté

Lisa Cyr essaie de dépasser le cadre même de son commerce en s’impliquant notamment auprès des anciens combattants et des jeunes de sa ville adoptive de Québec.

Le café vend notamment sa propre sauce BBQ afin d’amasser des fonds pour venir en aide aux anciens combattants.

L’entreprise est aussi impliquée dans un projet de jumelage d’anciens combattants avec des jeunes sans famille.

«Ce sont des jeunes qui n’ont pas de famille et qui sont dans des foyers. Le projet leur permet d’avoir quelqu’un à qui parler de leur apporter un peu de bonheur. Pour les vétérans, ça leur donne aussi un but dans la vie. Ils se sentent valorisés, importants et bienveillants.»

Des activités sont aussi organisées afin d’apporter un peu de bonheur dans la vie de ces jeunes. Au cours de la période des Fêtes, par exemple, ils ont reçu des cadeaux de Noël.

Pour Mme Cyr, ce n’est qu’un début. «Je ne sais pas où ce projet-là va nous mener, mais nous sommes en train de faire quelque chose de beau.»

Le café félin est aussi partenaire de l’organisme Réno-Jouets, qui a comme mission de récupérer de vieux jouets pour les rendre plus accessibles à la population.

«En m’impliquant avec le café, ça me sort de chez nous et ça m’empêche de penser à ce que j’ai vécu dans les forces armées.»

Selon Lisa Cyr, plusieurs groupes se rendent aussi au café félin afin d’y organiser des séances de thérapie.

«On dirait que les mots sortent plus facilement lorsqu’ils sont ici. Les gens peuvent se confier, pleurer, etc., sans la crainte de se faire juger.»

Le café a même sa propre mascotte pour représenter l’entreprise lors de divers événements.