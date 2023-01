De la pluie verglaçante jusqu’à mardi matin

Un long épisode de précipitations de pluie verglaçante a débuté au Nouveau-Brunswick, ce qui rend la conduite automobile difficile et dangereuse.

La côte de Fundy et le Sud-Est ont reçu du grésil et de la pluie verglaçante dimanche après-midi.

Ailleurs, les précipitations ont commencé sous forme de neige et de grésil avant de se changer en grésil et en pluie verglaçante au cours de la soirée et de la nuit. Les précipitations cesseront progressivement mardi matin.

Il y a un risque d’une importante accumulation de verglas dans certaines régions avant cette transition.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses. Prenez garde aux branches et aux câbles électriques qui pourraient se briser sous le poids du verglas», écrit Environnement Canada qui a émis une alerte métérologique pour l’ensemble de la province.

Un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro.