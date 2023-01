Manif à Moncton contre l’attaque russe meurtrière en Ukraine

Vera Kostenko Schitterer connaît bien la ville de Dnipro, elle y a habité pendant trois ans et sa fille y est née.

L’attaque russe contre un immeuble d’un quartier résidentiel l’a donc touchée en plein cœur.

Avec l’aide du Club ukrainien de Moncton, elle a décidé de descendre dans la rue, dimanche, dans le cadre d’une manifestation qui a eu lieu devant l’hôtel de ville de Moncton.

L’événement a regroupé près d’une centaine de personnes, qui sont venues dénoncer l’agression russe qui a fait 29 morts et 73 blessés, dont plusieurs enfants, en plus de 49 personnes portées disparues.

J’ai vécu dans cette ville pendant trois ans. Mon frère y habite toujours.Je l’ai appelé tout de suite pour savoir s’il était près du site de l’attaque. C’est vraiment inquiétant», raconte-t-elle, visiblement ébranlée.

«Cette attaque me touche d’une façon très personnelle. Nous sommes profondément tristes devant cet acte de génocide qui visait des civils», ajoute-t-elle.

On estime que la communauté ukrainienne de Moncton compte environ 1000 personnes.

Vera Kostenko Schitterer se dit touchée par la solidarité envers le peuple ukrainien.

«Nous nous sommes réunis pour dire à tout le monde que la guerre n’est pas terminée et qu’elle ne se déroule malheureusement pas seulement sur le champ de bataille. On vise les structures énergétiques, mais aussi les civils», souligne-t-elle.

«Au bout du compte, c’est la population qui souffre tout le temps. C’est quelque chose d’anormal qu’on cible des femmes et des enfants dans leur propre logement.»

Selon elle, les efforts de sensibilisation doivent continuer.

«Il y avait plusieurs Canadiens qui sont solidaires et qui apportent beaucoup d’aide. On a une bénévole qui s’appelle Tanya, qui va recevoir une cinquième famille ukrainienne chez elle. Elle les hébergent pendant quelques semaines, le temps qu’ils remplissent leurs papiers et qu’ils trouvent un logement», précise-t-elle.

«Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi les Ukrainiens manifestent. Je pense que c’est important de nous réunir et de dire que nous ne sommes pas d’accord avec ces actes.»

La manifestation de dimanche n’était pas réellement prévue. Il s’agissait plutôt d’une réaction aux événements des derniers jours.

«On l’a planifiée un peu spontanément. Cette attaque nous a profondément touchés. On ne pouvait pas rester bien au chaud chez nous pendant le week-end, quand on sait que beaucoup de soldats dorment dehors, tous les jours, avec une température de -18°C», explique-t-elle.

«Beaucoup de gens sont venus en famille juste pour être ensemble et se faire entendre.»