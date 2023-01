Le village de Memramcook s’anglicise de plus en plus

Pour la première fois de son histoire, le berceau de l’Acadie a franchi le cap des 20% de citoyens qui parlent la langue de Shakespeare.

Ils proviennent majoritairement de l’Ontario. Ce sont des gens qui vendent leur résidence à gros prix dans leur province d’origine et qui veulent profiter du coût de la vie qui est moins élevé au Nouveau-Brunswick.

Puisque Memramcook se retrouve à 23% de citoyens en situation minoritaire, la municipalité doit se conformer à la Loi sur les langues officielles.

«On doit offrir un certain montant de services dans les deux langues officielles, ce qu’on faisait quand même déjà. Il n’y a donc pas eu énormément de changements à l’interne. On n’a pas vraiment eu besoin de s’ajuster», explique le maire, Maxime Bourgeois.

Mais l’administration municipale a commencé à traduire les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du conseil.

«On n’offre pas encore de traduction simultanée parce qu’on ne pense pas que ce soit nécessaire pour le moment. Nous n’avons eu aucune demande en ce sens parmi les gens qui viennent assister aux réunions du conseil», ajoute celui qui est avocat en droit immobilier dans la vie de tous les jours.

«C’est certain que s’il ya un anglophone qui vient à nos réunions, on va faire de notre mieux pour l’accommoder. S’il vient pour un sujet en particulier, on fera peut-être cette partie de la réunion en anglais pour s’assurer qu’il comprenne bien», explique le maire.

«La traduction simultanée, c’est quand même assez dispendieux et on veut essayer de l’éviter à tout prix pour l’instant.»

Pour lui, il est primordial de préserver le caractère francophone et acadien de sa communauté.

«C’est certain que c’est préoccupant de ce côté. En même temps, je pense que c’est important de souligner que ce n’est pas une forme de xénophobie On accueille ces gens-là à bras ouverts», tient-il à préciser.

«On veut seulement trouver les moyens de s’assurer qu’on ne se dirige pas vers une anglicisation totale et la perte de notre identité acadienne. On va se pencher sur les options au cours de la prochaine année pour gérer efficacement la situation.»

Affichage bilingue

L’affichage bilingue dans les commerces pourrait faire partie de cette stratégie, croit Maxime Bourgeois. «Personnellement, je pense que ce serait une très bonne initiative de la municipalité. On va explorer davantage au cours des prochains mois. L’important, c’est que ces gens se sentent bien accueillis et intégrés. Mais on doit avoir une ouverture d’esprit des deux côtés.»

Cela dit, le maire reconnaît que le français est minoritaire au Nouveau-Brunswick, au Canada et en Amérique du Nord.

«Je pense que la plupart des gens qui viennent ici sont conscients qu’ils arrivent dans une communauté francophone. Ils ne revendiquent pas une anglicisation de la communauté.»

Il souhaite également encourager l’immigration francophone pour assurer un certain équilibre au sein de sa population.

«C’est la communauté francophone qui a le plus à perdre. Il devient important d’encourager les nouveaux arrivants à apprendre le français et de s’intégrer au niveau culturel également.»

Le maire précise qu’il veut conserver le caractère rural de sa municipalité.

Ce n’est donc pas demain qu’on va voir apparaître des édifices à logement dans le centre du village.

«Je pense que la plupart des résidents de Memramcook partagent mon opinion là-dessus. On veut que notre communauté connaisse une certaine croissance, mais on veut garder ce caractère rural.»

Le ralentissement du marché immobilier dans les derniers mois pourrait freiner cette tendance.