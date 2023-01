Il y a 190 ans, l’arrivée de trois pionnières à Saint-Antoine

Depuis le temps que le comité organisateur prépare la fête, le coup d’envoi des célébrations 2023 sera enfin donné dimanche au Centre communautaire de Saint-Antoine.

La communauté qui fait dorénavant partie de Champdoré célèbre cette année le 190e anniversaire de la paroisse de Saint-Antoine, le 100e anniversaire de la construction de l’église, ainsi que les 50 ans d’existence du Club d’âge d’or.

Le président du comité des célébrations 2023, Ronald Cormier, informe que la programmation complète des activités sera lancée officiellement lors du rassemblement de dimanche, à compter de 13h30. Les musiciens locaux, Daniel Léger et Jérémie Goguen, seront sur place pour animer l’événement.

«Ça fait presque un an que notre comité travaille à préparer les activités et la programmation», indique le dévoué bénévole.

«On commence le 22 janvier et ça va durer toute l’année, annonce-t-il à propos des festivités. Je peux te dire que le 12 février on aura un déjeuner communautaire au club d’âge d’or.»

Événement clé les 5 et 6 août

«Il y aura plein d’activités au cours de l’année, mais le gros portrait, ça va se faire les 5 et 6 août, déclare Ronald Cormier. On veut accueillir les visiteurs, surtout les anciens. Tu sais, les jeunes qui sont venus à l’école ici, ensuite à Clément-Cormier, à l’université, ont choisi une carrière et ont déménagé à l’extérieur, on cherche à les faire venir ces gens-là», explique-t-il.

Selon le président du comité organisateur, beaucoup d’activités et de rencontres seront concentrées au cours de cette longue fin de semaine de la fête du Nouveau-Brunswick.

Lui-même un citoyen natif de Saint-Antoine, Ronald Cormier a quitté son patelin pendant 34 ans. Il est considéré comme le premier citoyen de Saint-Antoine à être devenu membre de la GRC. Après sa carrière, le policier à la retraite est rentré au bercail.

2023 va se terminer en grand à Champdoré.

«La première messe dans notre église actuelle a été célébrée par Mgr Désiré Allain qui était curé de la paroisse de Notre-Dame et desservait Saint-Antoine, c’était la messe de minuit en 1923», confesse l’ancien maire de Saint-Antoine.

«Nous voulons clôturer notre programmation avec une messe traditionnelle de minuit le 24 décembre 2023. Ça fera 100 ans exactement», ajoute le porte-parole du comité organisateur.

«On s’est inspiré un peu des célébrations qui avaient eu lieu à Cocagne pour le 250e, il y a quelques années», avoue le président au sujet de la programmation.

Trois pionnières

«La paroisse de Saint-Antoine a été fondée par trois femmes, rappelle Ronald Cormier. Les sœurs Desroches: Marguerite, Barb et Geneviève, ont été les premières à mettre le pied à Saint-Antoine.»

Selon le porte-parole des célébrations, les sœurs Desroches étaient en couple et demeuraient au nord de la rivière Cocagne.

«Les maris venaient faire du sucre d’érable au printemps, au mois de mars. C’est au printemps 1833 qu’elles sont arrivées à Saint-Antoine avec leurs maris et ont commencé à défricher», expose Ronald Cormier.

Cinq ans après l’arrivée des défricheurs, une première église a été construite dans la communauté.