Le présumé meurtrier de Réjean Hébert de retour en cour

L’homme accusé du meurtre de son père, le journaliste Réjean Hébert, comparaissait à nouveau en cour provinciale lundi, à Bathurst.

Philippe Hébert, de Saint-Simon, dans la nouvelle municipalité de Caraquet, s’est brièvement présenté devant le juge Éric Sonier pour connaître la suite des procédures. Il devra revenir en cour le 6 février, à 13h30, alors que sera fixée la date de son enquête préliminaire. M. Hébert, qui a retenu les services de l’avocat Luc Roy,

Outre l’accusation de meurtre au deuxième degré qui pèse contre lui, l’homme de 29 ans devra notamment se défendre contre des soupçons d’indécence envers des restes humains.

Le 29 décembre, des agents de la GRC, répondant à un appel au milieu de la nuit, ont découvert le corps inanimé de Réjean Hébert à l’extérieur de sa maison, au 76 chemin Savoie, à Saint-Simon.

Aucun détail n’a été fourni sur les circonstances de la mort, sinon qu’il s’agit d’un homicide.

L’unité des crimes majeurs de la GRC avait immédiatement pris l’enquête en main et le même jour, le fils de la victime était arrêté après avoir tenté d’échapper aux policiers.

Réjean Hébert, 60 ans, était journaliste et lecteur de nouvelles à la station radiophonique CKRO-FM, d’Inkerman depuis une trentaine d’années. Passionné d’horticulture, il a publié deux ouvrages (Le Tour du jardin I et II) et signé une chronique hebdomadaire (Horticulture) dans l’Acadie Nouvelle.