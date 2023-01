Nouveau record pour les permis de construction dans Kent: 68 679 100$

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Un nouveau record a été établi en 2022 dans le comté de Kent en valeur des permis de construction. La valeur totale des 12 derniers mois a atteint 68 679 100$ avec 587 permis délivrés.

«C’est sûr que si on compare de 2019 à 2022, c’est une augmentation substantielle», informe le directeur général de la Commission de services régionaux de Kent, Paul Lang.

À titre comparatif, l’année 2019 s’est terminée avec des valeurs de permis de 25,6 millions $ et 349 permis délivrés dans le comté de Kent.

Avec tous ses défis, 2020 a inscrit des valeurs de 38,5 millions $ avec 527 permis. En 2021, Kent a atteint les 50 millions $ en valeurs et 622 permis émis.

2022 représente une augmentation stupéfiante de 167% par rapport à 2019 et une augmentation de 37% comparativement à 2021.

Paul Lang explique cette augmentation fulgurante par deux facteurs. «Le premier c’est sûr, c’est l’inflation. Nous, la manière qu’on donne les permis c’est basé sur la valeur des constructions. Si en 2019 une maison coûtait 250 000$ à construire et que maintenant elle en coûte 375 000$, cela a un impact assez significatif», illustre le directeur général.

Un autre facteur à tenir compte, d’après lui, c’est le salaire des travailleurs de la construction. «On sait que les salaires des plombiers, des électriciens et des charpentiers, etc. ont augmenté durant cette période, de sorte que le coût pour construire est plus élevé qu’il l’était en 2019», admet Paul Lang.

Selon lui, avant 2020, il y avait une différence dans la valeur des permis de construction entre le nord et le sud du comté de Kent, mais cette distinction est beaucoup moins marquée aujourd’hui.

«On voit de plus en plus de gens qui souhaitent s’installer en milieu rural. On a quand même des gens qui veulent s’établir sur le bord de l’eau», indique le porte-parole de la Commission de services régionaux de Kent.

«On l’a vu dans le dernier recensement. La population du comté de Kent a augmenté. Cet effet de migration alimente l’industrie de la construction», fait-il remarquer.

D’après Statistique Canada, la population de Saint-Louis-de-Kent a augmenté de 14,6% entre 2016 et 2021, passant de 856 habitants à 981.

Richibucto vient au deuxième rang des municipalités de Kent à avoir connu une bonne croissance démographique. De 1266 résidents, Richibucto est passé à 1411, soit une hausse de 11,5%. Ces deux anciennes municipalités font dorénavant partie de Beaurivage depuis le 1er janvier.

Dans le secteur de Beausoleil, sans tenir compte des communautés de Shediac-Bridge et Shediac-River qui n’étaient pas comptabilisées par la Commission de services régionaux de Kent, Paul Lang parle d’environ 17 millions $ alloués en valeur de permis de construction pour 2022.

Bouctouche enregistre 14 millions $, Champdoré en compte 11 millions $. La région de Rexton (Five Rivers) comptabilise 14 millions et Beaurivage rapporte 8 millions $.

Nouvelle Arcadie et le district rural se partagent le reste des permis pour environ 4,6 millions $.