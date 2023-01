Pluie verglaçante: pannes d’électricité et fermetures d’écoles

La pluie verglaçante qui se déverse sur la province lundi matin a entraîné des pannes d’électricité et forcé la fermeture de nombreuses écoles.

En fait, toutes les écoles du Nouveau-Brunswick sont fermées, lundi.

L’Université de Moncton a quant à elle fermé ses campus de Moncton et de Shippagan jusqu’à midi.

Vers 8h30, Énergie NB rapportait que 12 084 clients sont privés d’électricité.

Le secteur le plus touché est celui de Shediac-Cap-Pelé avec plus de 6600 abonnés privés de courant. Plus de 4300 foyers et entreprises du Grand Moncton sont dans la même situation.

Énergie NB annonce également des pannes dans les régions de Kent, Kings-Queens et Sackville.