Problèmes de dépendance des enfants: Vitalité tente une nouvelle stratégie

Le Réseau de santé Vitalité adopte une nouvelle approche concernant les soins de santé mentale et les problèmes de dépendance des jeunes et des enfants.

Ce modèle de thérapie à séance unique a pour objectif d’améliorer l’accessibilité et de simplifier le processus.

Cette initiative a été lancée en 2022 et devant des résultats spectaculaires, le réseau a décidé d’adopter ce modèle et de l’étendre à toutes les équipes enfants-jeunes du Nouveau-Brunswick.

«On sait que la majorité des enfants et des jeunes n’auront pas besoin de plus de trois séances. Il est surtout nécessaire de répondre à leurs besoins au moment où ils se présentent, c’est-à-dire lorsque leur motivation à amorcer des changements est la plus forte», souligne Carole Gallant, directrice régionale des Services de santé mentale et de traitement des dépendances pour enfants et jeunes.

Par le passé, les clients devaient se soumettre à une collecte d’information et une évaluation avant de voir leur nom ajouté à une liste d’attente.

Il se passait souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que le service ne soit disponible.

Avec cette intervention professionnelle offerte dès le premier contact, la liste d’attente a diminué de 66% entre mai et novembre 2022 au sein du réseau.

«La clé, c’est de privilégier l’accès rapide aux soins et de reconnaître que des changements importants peuvent avoir lieu durant une seule et unique séance. On répond aux objectifs du moment et le client part avec un plan. Une intervention précoce peut prévenir une aggravation des problèmes de santé mentale et de dépendance», mentionne Carole Gallant.

Le service peut-être offert avec ou sans rendez-vous.

Il peut se dérouler en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.

Comme c’est le cas avec les différentes cliniques de santé, les clients peuvent revenir consulter au besoin et peuvent être orientés vers des services plus spécialisés ou vers d’autres types de ressources.

«La participation à ce modèle d’intervention a nettement réduit les sentiments d’inquiétude et de préoccupation chez la plupart des enfants, des jeunes et des familles», précise la directrice régionale des Services de santé mentale et de traitement des dépendances pour enfants et jeunes.

«Une intervention précoce et un accès rapide aux services sont des éléments essentiels à la réduction des risques et à la prévention du suicide», ajoute-t-elle.

La thérapie à séance unique pour les adultes existe aussi dans l’ensemble des Centres de santé mentale communautaires et des services de traitement des dépendances du réseau.

Encore là, les résultats sont intéressants puisqu’on note une diminution de 54% de la liste d’attente.