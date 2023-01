Un jeune interprète de Charlo à La Voix

Après les récents succès d’Olivier Bergeron, qui est passé à un cheveu de la grande finale de Star Académie il y a quelques mois, voilà qu’un autre jeune artiste s’est donné comme mission de faire vibrer le Restigouche et l’Acadie en entier au cours des prochaines semaines.

Nathaël Young, 18 ans, de la région de Charlo, a percé dimanche l’alignement de la 9e saison de la populaire émission La Voix. Et ce n’est pas un, mais bien les quatre juges qui ont été séduits par le jeune homme et qui se sont retournés lors de son audition à l’aveugle. Corneille a été le premier à s’exécuter, suivi de Marjo et de Marc Dupré. Mario Pelchat a réfléchi un peu plus longtemps que ses compères, mais n’a pas pu résister lui non plus.

Ce tour de force, Nathaël l’a réussi avec son interprétation de la pièce Break My Heart Again de l’artiste FINNEAS.

Les quatre juges ont eu des commentaires particulièrement élogieux envers Nathaël, rendant le choix de son mentor d’autant plus difficile.

«On a toujours espoir qu’au moins un juge se tourne, mais quatre, c’est fou. Je ne vais sûrement pas m’en plaindre, surtout pas avec tous les bons mots qu’ils ont eus pour moi», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle au lendemain de la diffusion de l’émission.

Finalement, celui-ci a opté pour l’équipe de Marjo. Pourquoi Marjo?

«Dès le départ, je m’étais dit que si elle se retournait, c’est elle que je choisirais. Je trouve que l’on connecte bien ensemble, tant au niveau personnalité que musical. On a vraiment une ressemblance, une complicité. Et quand elle m’a dit sur scène qu’on se ressemblait beaucoup elle et moi, c’est venu me chercher. C’est exactement ce que j’avais besoin d’entendre», raconte-t-il.

Celui-ci a eu l’occasion de la côtoyer depuis qu’il l’a sélectionnée. Ses premières impressions?

«C’est un cœur, une vraie bonne coach, et certainement l’une des personnes les plus folles que j’ai jamais rencontrées. Elle est authentique, c’est comme ma deuxième mère», indique-t-il, confirmant du coup ne pas regretter son choix.

Pour le reste, Nathaël a toujours de la difficulté à réaliser ce qui lui arrive.

«Honnêtement, je ne m’attendais pas à me rendre jusque là où je suis. Je dois encore me pincer quand je me réveille le matin tellement ça ressemble à un rêve», indique le jeune homme.

Qui est Nathaël?

«Je suis fou, fou, fou!»

C’est la réponse donnée par le jeune artiste lorsque demandé de se décrire en trois mots par l’équipe de La Voix.

Ancien élève de l’école Aux quatre vents de Dalhousie, celui-ci a mis ses études sur pause le temps de vivre à fond sa passion et de voir jusqu’où l’aventure La Voix allait le porter. Car son premier contact avec l’organisation remonte tout de même à plusieurs mois.

Comme il n’y avait pas d’auditions au Nouveau-Brunswick, celui-ci a participé à celles dites de la «dernière chance» à Montréal en juin 2022. Le jeune homme a appris sa convocation pour les auditions à l’aveugle quelques semaines plus tard. Sachant qu’il courait la chance d’être sélectionné, il n’a pas voulu s’investir dans des études.

Fait à souligner, le jeune homme avait aussi fait les dernières auditions de Star Académie. Il avait bien fait, terminant dans le top 60. Dimanche, c’était la première fois qu’il voyait sa sélection depuis le tournage.

«Revivre ce moment m’a fait remonter plein d’émotions. Et c’était tellement bizarre de me voir comme ça, à la télé. J’ai regardé toutes les La Voix et les Star Académie, et là de le vivre à mon tour, c’est juste wow», dit-il.

Maintenant, celui-ci a bien l’intention d’imiter sa consœur acadienne Josiane Comeau (de Dieppe), qui a remporté les grands honneurs de l’édition précédente de La Voix en 2020.

Apparition surprise

Nathaël n’est pas le seul à avoir impressionné à La Voix dimanche. Annick Caissie, la mère de ce dernier, fut amicalement qualifiée de «mère la plus vocale» de l’histoire de l’émission par l’animateur, Charles Lafortune. Invitée sur scène avec son fils, elle s’est d’ailleurs vu remettre un micro afin d’avoir un avant-goût de l’expérience de La Voix. Avec son fils, elle a pu pousser elle aussi quelques notes.

«J’aurais dû me douter que quelque chose se préparait avec toutes les caméras qui étaient pointées sur moi et la dame qui n’arrêtait pas de me donner de l’eau, mais j’étais juste trop fier de voir mon garçon sur scène pour remarquer tous ces détails sur le coup. C’était merveilleux de vivre cela avec lui, et aussi de le revoir dimanche. C’est un beau moment pour nous deux qui restera gravé à jamais dans nos mémoires… et qu’on a pu partager avec des centaines de milliers de spectateurs», relate-t-elle.

Au lendemain de la diffusion de l’émission, elle était aux anges.

«Je ne tenais pas en place tellement ce qui arrivait était incroyable. Je n’ai pas de mot pour exprimer ce que ç’a fait à mon petit cœur de maman», indique Mme Caissie.