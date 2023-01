Une aide de 2 millions $ pour les banques alimentaires de la province

Le gouvernement provincial s’est engagé à verser 2 millions $ à Food Dépôt Alimentaire de Moncton pour l’aider à faire l’achat d’aliments sains qui seront distribués aux banques alimentaires et aux soupes populaires de la province.

La subvention est payée en deux temps: 1 million $ ont été versés avant Noël et la deuxième tranche de 1 million $ sera versée en mars.

L’organisme de bienfaisance fournit des aliments à plus de 60 banques alimentaires partout dans la province. En 2022, les visites dans les banques alimentaires et les soupes populaires ont augmenté de plus de 30% comparativement à 2021; il y a entre 25 000 et 30 000 visites chaque mois.

Selon le gouvernement, l’augmentation de la demande devrait se poursuivre en 2023 en raison de la hausse du coût des aliments, du carburant et du logement.

«Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement pour son soutien en cette période difficile où la demande est grandissante alors que nous continuons d’aider les banques alimentaires de la province», a affirmé le président de Food Dépôt Alimentaire, Dale Hicks.