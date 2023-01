Baie-des-Hérons: un maire de Dalhousie et un maire adjoint de Charlo

Le conseil municipal de Baie-des-Hérons, qui comprend notamment les anciennes communautés de Dalhousie et Charlo, a tenu lundi sa toute première réunion publique ordinaire.

Durant la rencontre, les membres du conseil ont notamment confirmé Denis McIntyre – conseiller élu dans le quartier Charlo – au poste de maire adjoint. Doyen de la politique municipale au Restigouche, M. McIntyre cumule plus d’une vingtaine d’années de service au sein de la communauté de Charlo.

«C’est un choix d’équipe, mais aussi un choix qui s’imposait pratiquement de lui-même compte tenu de son expérience comme conseiller et comme maire. Cette expérience sera très certainement un atout de taille pour notre conseil», souligne le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

Même s’il ne s’agissait pas d’un critère primordial au choix du candidat pour ce poste, M. Pelletier dit être heureux de voir que son maire adjoint provient de l’autre ancienne municipalité.

«On vient tout juste de se regrouper alors je trouve intéressant de voir une telle représentation au sein de notre conseil. Je trouve que ça apporte un élément plus inclusif», indique le maire, notant qu’avant la fusion, M. McIntyre agissait également comme maire adjoint à Charlo.

Cette formalité effectuée, M. Pelletier souligne que son conseil doit maintenant s’atteler à la tâche, car ce n’est pas le travail qui manque à abattre. Selon lui, l’arrimage des arrêtés entre les deux anciennes municipalités et leurs mises en place dans les DSL risquent de monopoliser beaucoup de réunions.

«C’est un véritable cheminement qui s’amorce, car il y a beaucoup d’arrêtés et de règlements que nous devons mettre à jour. Il faut réaliser que Dalhousie et Charlo avaient leur façon de faire, et que c’est nouveau pour les DSL. Moi je vois cela comme une année de transition qui risque de nous tenir très occupés», indique-t-il.