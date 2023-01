Campbellton tient à offrir l’interprétation simultanée à ses réunions publiques

Bien qu’elle n’y soit officiellement pas forcée, la Communauté régionale de Campbellton entend bien avoir recours à l’interprétation simultanée pour ses réunions publiques. Une question de respect envers les deux communautés linguistiques selon son maire.

Le 11 janvier dernier, le conseil municipal de la Communauté régionale de Campbellton tenait sa toute première réunion publique à titre de nouvelle entité. L’événement était alors diffusé en direct sur le web. Dans la salle, les gens présents ont pu profiter du service d’interprétation simultanée, une première depuis de nombreuses années dans la cité restigouchoise. Ce service sera d’ailleurs maintenu à l’avenir. C’est du moins le souhait du conseil municipal actuel.

«C’est définitivement la volonté de notre groupe. L’idée est de faire preuve de sensibilité envers les deux communautés linguistiques bien présentes dans notre ville», exprime le maire de l’endroit, Jean-Guy Levesque.

Selon ses estimations, les deux tiers de la nouvelle Communauté régionale de Campbellton seraient francophones contre un tiers anglophone.

Le 11 janvier, un traducteur de Fredericton a fait le trajet à Campbellton pour une réunion qui, tout ou plus, a duré une vingtaine de minutes.

Pour le maire, cette dépense en valait néanmoins la peine puisqu’on souhaitait marquer l’aspect bilingue de la nouvelle communauté.

«On espère recruter une personne pour nos prochaines rencontres, mais c’est difficile. C’est un problème sur lequel on s’attarde en ce moment», souligne M. Levesque, avouant étudier différentes options, comme le recours à l’interprétation à distance.

Si la nouvelle administration de Campbellton tient mordicus à l’interprétation simultanée, rien toutefois ne l’y oblige.

En effet, aucune clause dans le Règlement du Nouveau-Brunswick de la Loi sur les langues officielles ne précise que la municipalité doit procéder de la sorte à ses rencontres publiques.

La loi oblige les municipalités dont une des deux minorités linguistiques officielles de la province représente 20% et plus de sa population à offrir une panoplie de services dans les deux langues, donc en anglais et en français. Avis publics, affichage des installations, de documents d’information publique, factures, ordres du jour du conseil, site web, panneaux de circulation… Ce ne sont là que quelques exemples.

L’interprétation simultanée, elle, ne s’y retrouve pas.

Aussi à la CSR

Comme les municipalités, les Commissions de services régionaux sont également assujetties à cette règle du 20%.

Depuis ses débuts, la CSR-Restigouche proposait ce service (interprétation simultanée) lors de ses réunions publiques. Depuis quelques mois, en raison d’un conflit d’horaire et d’accès à un interprète, le service a été mis sur pause. L’intention est toutefois de le remettre en branle dès la première rencontre de l’année, soit le 26 janvier.

«Nous avons choisi d’utiliser l’interprétation simultanée pour nos membres», note la directrice générale de la CSR-Restigouche, Betty-Ann Fortin.

Celle-ci explique que l’organisme avait en ses rangs certains représentants unilingues ou inconfortables avec leur maîtrise de l’autre langue.

«On a donc choisi cette avenue. On voulait que nos membres comprennent, tout comme les membres des médias et la population en générale qui assistent à nos rencontres», ajoute Mme Fortin.

Pas obligatoire, mais…

Selon Michel Doucet, avocat spécialisé en matière linguistique, si l’interprétation simultanée des réunions du conseil municipal n’est pas inscrite explicitement dans la liste des obligations linguistiques des municipalités, rien n’empêche une municipalité d’être proactive. Elle pourrait donc offrir ce service à sa population, quitte même à insérer cette pratique dans un arrêté formel, un peu à l’image de Campbellton et de la CSR-Restigouche.

«Ça garantirait aux citoyens de recevoir cette communication de la municipalité dans sa langue», souligne le juriste.

Celui-ci admet toutefois que l’interprétation simultanée se trouve dans une forme de zone grise puisqu’elle pourrait être interprétée comme étant partie intégrante des communications d’une municipalité.

«Une rencontre municipale constitue, selon certains, une communication officielle d’une municipalité. Un citoyen qui assiste à une rencontre d’un conseil et dont les débats se déroulent dans une autre langue que la sienne pourrait ainsi argumenter que c’est un service qui tombe sous le parapluie de la Loi sur les langues officielles», indique le juriste, précisant toutefois que ce test n’a pas encore été débattu devant les tribunaux.