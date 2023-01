Le chef de cabinet de Blaine Higgs quitte son poste

Louis Léger quitte son poste de chef de cabinet du premier ministre Blaine Higgs.

L’un des rares francophones influents au sein du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs, il était également directeur de campagne pour le parti lors de la dernière élection provinciale qui a permis au parti de remporter une majorité à l’Assemblée législative.

Contacté par téléphone mardi, M. Léger n’a pas voulu préciser la raison de son départ. Il a indiqué qu’un communiqué sera publié en après-midi.

Louis Léger est un ancien dirigeant d’une firme de marketing. Il est devenu chef de cabinet en 2018, lors de la montée au pouvoir du premier ministre Higgs.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, a commenté le départ du haut fonctionnaire sur Twitter.

«Bien que les circonstances étaient difficiles et complexes, je remercie [Louis Léger] pour son travail et le maintien des relations entre le Cabinet du premier ministre et la communauté acadienne et francophone. Bon succès dans vos futurs projets.»