Le Madawaska perd l’un de ses bâtisseurs

La communauté tout entière du Madawaska pleure la perte de l’homme d’affaires et philanthrope originaire du Haut-Madawaska, Jean-Paul Ouellet, qui s’est éteint le 13 janvier à l’âge de 68 ans.

Reconnu tout d’abord comme un homme d’affaires qui a été, pendant un certain temps, l’un des producteurs avicoles les plus prospères du Canada, M. Ouellet, a aussi œuvré, au cours des dernières années, auprès des personnes souffrant de problèmes de dépendances.

Comme il l’a souligné à diverses reprises lors de conférences et d’entrevues, Jean-Paul Ouellet a lui-même souffert. Ce dernier a souvent avoué que derrière une façade de réussite se cachait un profond mal de vivre qui a nourri ses problèmes de dépendance et qui l’a même amené au bord du gouffre à une certaine époque.

Il a d’ailleurs publié un livre en collaboration avec la psychologue Pierrette Desrosiers, Survivre à la réussite, qui raconte son l’histoire d’un homme tellement obsédé par la réussite de son entreprise à la construction de son empire qu’il en oubliait souvent les choses essentielles, comme sa famille.

Après plusieurs thérapies et un suivi psychologique, Jean-Paul Ouellet avait, petit à petit, retrouvé le chemin du bonheur. Son désir de devenir un homme d’affaires prospère s’est transformé en un désir de partager son vécu aux gens dans le besoin.

Dans cette optique, Jean-Paul Ouellet a créé une fondation en 2015. Par l’entremise de la Fondation Jean-Paul Ouellet, de l’aide est apportée aux gens qui souhaitent quitter l’enfer de la dépendance et retrouver la joie de vivre.

En 2018, il tend la main aux jeunes en développant la Fondation Élan jeunesse qui a comme mission de soutenir financièrement les jeunes dans les activités leur permettant de cheminer vers la réussite que ce soit par les études postsecondaires, les sports, l’entrepreneuriat, les activités parascolaires, etc.

M. Ouellet a aussi été l’homme au cœur du projet de la Maison Cap d’Espoir, située à Cap-Saint-Ignace, au Québec. Il s’agit d’un lieu de ressourcement pour les adultes aux prises avec des problèmes de dépendance et qui offre un programme de thérapie dans un cadre humain, sécuritaire et chaleureux.

En compagnie de son épouse Monique, Jean-Paul Ouellet a également reçu le prix du Bâtisseur Louis-Philippe Nadeau, remis lors du plus récent Gala de la PME qui a eu lieu le 29 octobre. Ils ont évidemment été honorés en raison de leur participation au développement économique de leur région, mais aussi pour leur implication communautaire.

Le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, a reconnu que Jean-Paul Ouellet a été un entrepreneur important dans la communauté de Haut-Madawaska depuis les années 70, lorsqu’il s’est lancé dans l’élevage de poulets.

«C’est quelqu’un qui a contribué énormément au développement économique de la région et qui a toujours contribué dans des causes sociales, encore plus lorsqu’il a vendu son entreprise.»

«Il y a beaucoup de contributions qu’il a faites de façon anonyme, car il ne voulait pas être sous les projecteurs. Il a grandement contribué à améliorer la qualité de vie des gens.»

Jean-Pierre Ouellet, qui a côtoyé Jean-Paul Ouellet dans sa jeunesse, a aussi eu l’occasion de travailler avec lui lors de son parcours en politique.

«J’ai eu à travailler près de M. Ouellet et j’ai eu à l’aider dans le développement de son entreprise.»

Le maire de Haut-Madawaska a aussi parlé de la force de caractère de Jean-Paul Ouellet, malgré la maladie.

«Je savais, depuis un certain temps, qu’il avait des problèmes de santé, mais il n’a jamais montré que la maladie pouvait l’empêcher de fonctionner.»

Plusieurs intervenants de divers domaines et gens de la communauté ont aussi souligné l’importance qu’a eue M. Ouellet dans la région du Madawaska.

L’Université de Moncton, campus d’Edmundston, a d’ailleurs exprimé sa tristesse à la suite du départ du Jean-Paul Ouellet, qui, selon l’institution, a laissé un legs important au campus d’Edmundston, notamment par l’entremise de la Fondation Élan jeunesse.

«Nous sommes très reconnaissants envers M. Ouellet pour sa grande générosité et son altruisme remarquable. Le nom de sa fondation montre également à quel point il vouait un attachement profond envers la réussite des étudiantes et étudiants», a souligné le vice-recteur de l’UMCE, Sébastien Deschênes.