Santé: Vitalité commence à recruter avec les communautés

Le Réseau de santé Vitalité commence à collaborer avec les collectivités pour le recrutement et la rétention de son personnel. Le gouvernement va aider les Comités de services régionaux dans cette tâche avec des subventions.

Horizon a réussi à recruter cinq infirmières immatriculées et du personnel de soutien pour son hôpital situé à Sackville, en collaborant avec la collectivité.

«Nous savons que notre système de santé et nos collectivités locales excellent lorsque nous nous approprions tous ces défis et travaillons main dans la main pour les relever de manière ouverte, transparente et collaborative», a déclaré Margaret Melanson, PDG par intérim du réseau de santé, le 9 janvier.

Le modèle collaboratif d’engagement communautaire de Sackville fait école pour les communautés rurales du Nouveau-Brunswick, selon Horizon. Il permet de relever les défis de recrutement et de rétention des professionnels de la santé et de fournir des services de soins de qualité aux résidents.

«L’implication des communautés dans les activités de recrutement est l’une des priorités de Vitalité pour 2023, indique aussi le directeur des relations médiatiques et gouvernementales du réseau de santé. Nous souhaitons établir, structurer et pérenniser nos relations communautaires.»

Le responsable des communications de Vitalité, Simon Delattre, précise qu’il est essentiel de mettre en valeur les régions, d’assurer l’accueil et l’intégration des nouvelles recrues ainsi que de développer l’offre de logements.

«Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours des derniers mois et certaines initiatives ont déjà vu le jour. D’autres suivront tout au long de l’année», déclare-t-il.

M. Delattre donne l’exemple de la Commission de services régionaux (CSR) Restigouche. Ses membres ont distribué des trousses et des lettres de bienvenue aux nouveaux employés et médecins de Vitalité, pour leur faire découvrir la région, selon lui.

«Une série de rencontres avec les municipalités sont prévues au cours des prochaines semaines. Le développement de partenariats en matière de recrutement, mais aussi d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants, sera à l’ordre du jour», ajoute M. Delattre.

Satisfaction au Restigouche

La chercheuse en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Stéphanie Collin, rappelle que Vitalité décentralise un peu son fonctionnement à cause de critiques dans les communautés.

Des élus du Restigouche ont par exemple fait entendre leur mécontentement. La PDG de Vitalité, France Desrosiers, les a donc rencontrés en septembre. Elle leur a dit qu’une partie du recrutement se ferait localement avec un administrateur à l’Hôpital de Campbellton, Maxime Saulnier.

Mme Desrosiers a aussi annoncé la création d’un comité consultatif régional. Ce groupe, formé de citoyens, d’élus et de membres de Vitalité, discute des mesures pour améliorer la santé et le mieux-être, dont le recrutement et la rétention du personnel.

«Je suis content, commente le président de la CSR Restigouche, Brad Mann. Nous vivons dans la région et nous savons ce dont les citoyens ont besoin. Nous travaillons et innovons main dans la main avec M. Saulnier et Vitalité. J’ai aussi demandé au réseau de santé d’être honnête avec moi. Depuis, tout est très positif. C’est la façon dont ça doit fonctionner.»

Il affirme que cette collaboration a permis l’embauche de plusieurs membres du personnel de soutien (préposés aux soins, infirmières auxiliaires, etc.).

Concentration dans Kent

«La relation avec Vitalité est déjà bien établie», se réjouit le directeur de la CSR Kent, Paul Lang.

Il indique que le réseau de santé étudie les besoins de sa région. De plus, l’organisme consulte un comité composé d’élus, de professionnels des soins et de citoyens pour trouver des solutions aux problèmes d’offre de services, selon lui.

«Le ministère de la Santé a demandé aux CSR de jouer un plus grand rôle dans le recrutement du personnel de santé, ajoute M. Lang. Des financements vont suivre. Nous n’avons pas encore tous les détails du programme. Mais nous serons prêts pour mettre en place un plan d’action avec Vitalité dès ce printemps.»

Le chargé de communication du ministère de la Santé, Adam Bowie, précise que le programme de financement de la promotion communautaire aidera à promouvoir les collectivités du Nouveau-Brunswick par des subventions. Le but est de recruter des médecins, d’autres travailleurs de la santé et leurs familles, puis de les retenir, selon lui.

«Notre équipe a rencontré les 12 CSR en novembre pour leur présenter le programme. Nous allons bientôt les rencontrer encore une fois pour entrer dans les détails, alors qu’ils se préparent à recevoir leurs premières subventions et à lancer ou améliorer les activités de recrutement pour leurs régions respectives», souligne M. Bowie.

Mme Collin affirme que la littérature scientifique a mis en évidence l’importance d’impliquer les communautés dans le recrutement de professionnels de santé. La chercheuse précise que les collectivités peuvent aider à trouver des emplois pour les conjoints et des écoles pour les enfants des nouveaux employés, par exemple.

«C’est une petite séduction», illustre-t-elle.