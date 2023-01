Shediac: un nouveau sergent au détachement de la GRC

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Tout comme il l’avait fait la semaine dernière à Cap-Acadie, le sergent nouvellement en poste au détachement local de la GRC, Mario Maillet, est allé à la rencontre du conseil municipal de Shediac lundi soir.

Le sergent occupe son poste depuis novembre 2022. Il compte 22 ans de services au sein de la GRC. Avant de venir à Shediac, il était responsable du groupe tactique de la sécurité routière au Nouveau-Brunswick.

L’Acadien natif du comté de Kent veut mettre l’accent sur la sécurité routière ou du moins faire en sorte que les routes de son détachement soient sécuritaires, afin de réduire le nombre de fatalités sur les routes. Il y a eu 67 collisions fatales en 2022 au Nouveau-Brunswick, dont quatre sont survenues sur le territoire du détachement de Shediac.

La deuxième priorité du sergent est l’engagement communautaire. Pour lui, il est important que les policiers puissent participer à différents événements locaux.

«Mon troisième point, c’est d’être efficace et de maximiser les ressources. Je pense qu’on n’est pas obligé de faire de gros événements. On peut faire des choses qui ne vont pas prendre beaucoup de notre temps, mais qui vont nous permettre d’être impliqués dans la communauté. Je pense que c’est important d’avoir une bonne relation avec les gens que l’on va servir», a expliqué le sergent.

Le détachement de Shediac compte un effectif de 17 policiers, soit le sergent, deux caporaux et 14 gendarmes. En 2022, ce groupe a remis 751 contraventions routières et 329 avertissements. À elle seule, Shediac compte 513 de ces contraventions.

«Souvent, on va critiquer le fait qu’on ne voit pas assez de policiers sur les routes. L’année dernière, 5546 plaintes ou filières ont été ouvertes. Sur ce, on compte presque 1000 accusations qui ont été entendues. C’est juste pour vous donner un aperçu de ce que font les 14 membres. Quand tu divises ce nombre d’appels, vous pouvez vous imaginer combien de temps ça prend et les enquêtes sont de plus en plus compliquées. Il y a de plus en plus de documents à remplir», a informé le sergent.

Selon Mario Maillet, au cours des dernières années, les cinq infractions les plus fréquentes dans le secteur ont été les méfaits, la fraude, les voies de fait, les vols de moins de 5000$ et les entrées par effraction.

Environ la moitié des enquêtes ont porté sur des crimes contre les propriétés et un quart avaient trait aux crimes contre la personne. Le détachement de Shediac couvre un vaste territoire s’étendant jusqu’à Shemogue à l’est, ainsi qu’au sud de Cocagne et Lakeville.

Plan préliminaire

Le conseil municipal de Shediac retiendra les services de la firme Architects Four de Moncton pour préparer un plan préliminaire en vue d’agrandir la caserne des pompiers.

Le plan coûtera 54 915$. Il permettra de voir à quoi pourrait ressembler la caserne agrandie ainsi que d’avoir une estimation des coûts de construction éventuelle.

Le sujet a provoqué beaucoup de discussions entre les conseillers municipaux lundi soir, mais a finalement été accepté à l’unanimité au moment du vote.

«Essentiellement, avec le développement que Shediac a connu, on a commencé à regarder ça pour voir s’il y a vraiment un besoin d’ajout à la caserne, a mentionné le maire Roger Caissie. C’est juste de planifier pour l’avenir.»