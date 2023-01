Un cambrioleur recherché à Tracadie

La GRC tente de mettre le grapin sur un individu qui a commis un larcin dans un commerce de Tracadie.

On croit que le vol s’est produit entre minuit et 1h, le 1er janvier 2023. Un homme a cassé une fenêtre pour s’introduire dans les locaux d’une entreprise située sur la rue Principale et est reparti avec divers outils, des produits de nettoyage automobile, des billets de loterie et de l’argent comptant.

La police a publié des images tirées d’une vidéo de surveillance dans l’espoir que quelqu’un reconnaîtra l’homme. Celui a une carrure moyenne. Il portait un chandail noir à fermeture éclair avec un logo Jack Daniels, une casquette de baseball noire, un masque noir et un pantalon noir. On croit que l’homme s’est également blessé à la main gauche en brisant la fenêtre.

Si vous reconnaissez l’homme dans les photos ou si vous avez des renseignements qui pourraient faire avancer l’enquête, veuillez communiquer avec le Détachement de Tracadie au 506-393-3000. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.