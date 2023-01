Chantier naval de Bas-Caraquet: les actifs tardent à être liquidés

Les actifs de Construction Navale Atlantique n’ont toujours pas été liquidés.

Raymond Chabot, le syndic en insolvabilité qui a pour mandat de vendre les actifs de la défunte compagnie qui était installée au chantier naval de Bas-Caraquet, n’a pas reçu d’offres jugées suffisantes.

En novembre, le syndic a constitué cinq lots et les a mis en vente. Les soumissions reçues ont été ouvertes le 11 janvier, mais aucune n’a permis de sceller une transaction.

Gabrielle Gignac, de Raymond Chabot, a confirmé à l’Acadie Nouvelle par téléphone, mardi, que les actifs de Construction Navale Atlantique restaient disponibles pour les personnes et les compagnies intéressées à les acquérir.

«On est encore en discussion. On n’a pas pris de décision.»

La valeur des lots varie parfois énormément. Le lot 2, qui comporte du matériel de bureau, de l’équipement et des outils, aurait une valeur marchande de 25 300$.

En revanche, la valeur «à neuf» des deux moules de bateaux, qui constituent des lots séparés, atteindrait un million $ (dans le cas du «Narval 45»), et un demi-million de dollars pour le «Rorcal 165».

Les autres lots comprennent des marchandises et fournitures dont le coût estimé est de 61 500$), et un dôme de 120 pieds de long d’une valeur marchande de 275 000$.

«Rien n’a été vendu, a assuré Mme Gignac. On n’est pas en train de préparer une vente.»

Selon elle, le syndic va poursuivre ses démarches pour trouver preneur.

«On peut cibler d’autres acheteurs. On ne va pas accepter n’importe quoi comme offre, mais on ne peut pas être trop gourmands non plus.»

Avant de conclure une transaction liquidative, Raymond Chabot devra obtenir l’approbation des créanciers privilégiés.