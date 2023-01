Fermeture de deux foyers: tristesse et colère à Néguac

Les résidents des foyers de soins spéciaux de Neguac (Villa Neguac et Foyer Saint-Bernard) viennent d’apprendre qu’ils devront quitter leur chambre avant la mi-février, le permis d’exploitation des deux établissements ayant été révoqué par la province.

Une enquête du ministère du Développement social aurait déterminé que les deux foyers contreviendraient à la loi sur les Services à la famille. Une lettre, qui vient d’être remise aux résidents, ne donne pas le détail des motifs qui ont fondé la décision.

Selon les alinéas de la loi auxquels réfère le ministère, les foyers seraient «d’une qualité insuffisante» ou «dangereux, destructif(s) ou dommageable(s)» pour les «usagers».

Dans un courriel à l’Acadie Nouvelle, le ministère a répondu que les règles de confidentialité ne lui permettaient pas «d’élaborer sur la nature des infractions et d’enquête qui a eu lieu au sujet de ces deux établissements».

Il appert toutefois que des plaintes auraient été formulées.

«Toutes les plaintes ou préoccupations que nous recevons concernant la sécurité des résidents d’établissements de soins de longue durée font immédiatement l’objet d’une enquête», a ajouté le ministère dans son courriel.

Les deux foyers en question seraient la propriété d’investisseurs originaires de l’Asie, Rvinder Pal Singh, Bhajan Kour et Amit Jatana.

Un choc

Mardi après-midi, deux fonctionnaires du ministère du Développement social se sont présentés à la Villa Neguac. Après avoir informé les employés et les résidents de la situation, ils ont distribué à ces derniers une lettre explicative.

Le choc fut général. Mercredi matin, son effet était palpable. L’Acadie Nouvelle a visité le foyer pour rencontrer le personnel, les résidents et des membres de leurs familles.

Les préposées aux soins étaient toujours sous le choc. Dans les couloirs, elles discutaient avec animation. On aurait dit un branle-bas de combat, un besoin de se rallier; mais contre qui, contre quoi? Certaines avaient la gorge serrée, d’autres s’essuyaient les yeux.

Les proches des résidents, réunis au salon, étaient assis sur des divans, confinés dans l’attente, en silence, comme au salon funéraire. Trois ou quatre résidents qui les accompagnaient, le regard égaré, ne disaient mot. On pouvait lire sur leur visage l’incompréhension et l’impuissance. S’il y avait colère, elle fut surtout l’affaire de leurs familles.

Comme la plupart des personnes concernées, Blanche Bouchard a appris la fermeture des foyers de soins sur le site facebook. Elle a aussitôt contacté son beau-frère, Léo Savoie, un résident. Ce dernier pleurait au téléphone.

Mme Bouchard a dit être indignée, autant par la manière de procéder du ministère que par l’implacable décision. Selon elle, il aurait fallu d’abord communiquer avec les familles.

Vivement irritée par ce qui semble presque un ordre d’expulsion, elle s’est exclamée avec indignation:

«On ne ferait pas ça à un chien! C’est dur pour les familles, ce n’est pas facile.»

André Robichaud n’accepte pas non plus la fermeture de la Villa Neguac. Son frère, Émile, y réside.

«En plein hiver! sortir une personne de sa maison, où il a vécu six ans! Pour mon frère, c’est sa maison.»

Il a assuré que le résident était bien traité. Celui-ci a abondé dans le même sens.

Déménager

Louisa Allain s’est rendue au foyer pour discuter avec sa tante, Isabelle Breau, une résidente. Mardi soir, la fille de Mme Breau la contactait pour lui dire qu’on voulait sortir sa mère du foyer.

Mme Allain voit peu d’options pour sa tante. C’est Bathurst ou Miramichi. Si elle croit pouvoir lui trouver une place, les choses n’iront pas comme une lettre à la poste. Le ministère devra réévaluer le cas de sa tante, croit-elle, car celle-ci pourrait requérir des soins supplémentaires.

Le cas d’Alexis et de Marie-Thérèse Latulippe n’est pas moins complexe. Mariés depuis presque trente ans, le couple souhaiterait évidemment habiter sous le même toit. Mme Latulippe a déjà contacté plusieurs foyers. Les réponses sont négatives. Son mari regrette la fermeture du foyer. Il se plaît à Neguac.

«Depuis le commencement, j’ai aimé ça au boute!»

Rose-Marie Richard était de passage pour voir sa mère, Clairine LeBlanc, qui habite la Villa Neguac depuis un an.

Mme Richard, nouvellement retraitée, connaît bien les lieux. Elle était à l’emploi du foyer jusqu’en août 2022.

«Maman est ici depuis un an, a-t-elle dit, et elle adore ça. Je ne l’aurai pas placée ici, si ce n’était pas bien.

Mme Richard devait visiter un foyer à Tracadie en après-midi, mais ce changement de décor va lui compliquer la tâche, de même qu’à ses cinq sœurs. Toutes les six veillaient à visiter régulièrement leur mère.

«Si ça va, dit Mme Richard, elle aura une chambre à Tracadie. Ce n’est pas si loin, mais ce n’est pas à la porte non plus.»

Des problèmes financiers?

Mardi, certaines employées ont laissé entendre que de possibles problèmes financiers pourraient expliquer la décision du ministère. Les distributeurs alimentaires ne seraient pas régulièrement payés, paraît-il, et un fournisseur local refuserait, depuis octobre, de prendre les commandes de la Villa Neguac.

Une employée aurait même été contrainte de faire l’épicerie pour le foyer. Du coup, si les résidents n’ont jamais sauté un repas, les menus, par contre, ne seraient pas toujours respectés.

Les salaires ne seraient pas non plus correctement versés. Une augmentation prévue en avril 2022 ne se serait jamais matérialisée. Certaines heures supplémentaires, dans le temps des Fêtes, n’auraient pas non plus été payées.

Ne faudrait-il pas en discuter avec le directeur? En fait, il y avait une directrice. Celle-ci n’est plus à son bureau depuis septembre. «Congé de maladie!», a indiqué une employée sur un ton perplexe.

Le personnel voudrait bien en parler aux propriétaires, mais les coups de fils demeurent sans réponse. Quant aux messages textos, ils resteraient… lettres mortes.