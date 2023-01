Haut-Madawaska: opération séduction pour attirer des médecins

La communauté de Haut-Madawaska a entrepris un autre chapitre de son opération de grande séduction afin d’attirer des professionnels de la santé, principalement des médecins de famille, dans son centre de santé communautaire, situé dans le secteur de Clair.

Le 17 janvier, le Comité consultatif du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska, en compagnie de la Municipalité de Haut-Madawaska et d’autres intervenants, a lancé une vidéo promotionnelle visant à vanter les atouts que possède la région.

La vidéo de quelques minutes met notamment l’accent sur les activités en plein air disponibles dans les environs, l’accès à la nature, la présence de bonnes écoles et les avantages du centre de santé.

Plusieurs professionnels de la santé ayant travaillé, ou qui travaillent toujours au sein de l’établissement, ont aussi vanté les mérites d’une telle infrastructure.

Selon le président du Comité consultatif du centre de santé, Jacques LeVasseur, les objectifs principaux sont d’ajouter d’autres médecins ainsi que des infirmières praticiennes et d’offrir un plus grand éventail de soins de santé.

Dans cette optique, la réalisation de la vidéo et la création de dépliants serviront d’outils afin de convaincre des candidats potentiels, que ce soit dans les facultés de médecine ou dans d’autres milieux francophones du Canada.

«Il y a peut-être des médecins qui aimeraient un changement de milieu et qui aimeraient vivre une expérience en ruralité, tout en étant assez près de grands centres comme Québec ou Moncton», a mentionné M. LeVasseur.

Actuellement, deux infirmières praticiennes, une infirmière auxiliaire, une infirmière pour les tests de diabète et deux médecins, qui travaillent à la fois à leur clinique et à l’hôpital, font partie de l’équipe du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska. Il y a aussi une pharmacie dans l’enceinte du bâtiment.

«On a une bonne équipe, mais il faut se rendre à l’évidence que deux médecins, ce n’est pas suffisant. Dans la ville de Haut-Madawaska, on a une population qui frôle les 5000 personnes. On pourrait certainement devoir en recruter deux, voire trois autres. Il faut tout de même commencer quelque part, alors on va au moins essayer d’avoir un autre médecin et peut-être une autre infirmière praticienne afin d’essayer de recruter d’autres professionnels de la santé éventuellement», a expliqué Jacques LeVasseur.

Le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, reconnaît que sa région n’est pas la seule à faire face à des défis de recrutement de personnel en santé. Il croit toutefois que la plus récente initiative du centre de santé représente un effort additionnel pour soutenir le travail du Réseau de santé Vitalité dans ses efforts de recrutement.

«Ce n’est pas notre rôle de faire du recrutement. Le Réseau de santé Vitalité s’occupe de faire le recrutement, en fonction des besoins du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska. Avec notre vidéo promotionnelle, on arrive en appui, car si on veut attirer des gens à venir s’installer dans le Haut-Madawaska, on doit vanter nos atouts.»

Depuis son inauguration officielle en 2018, le centre de santé a connu sa part de défis en ressources humaines. À un certain moment, il n’était pas rare que le centre doive fermer ses portes en raison d’un manque de personnel.

Maintenant, l’endroit semble fonctionner selon un horaire plus régulier, soit du lundi au vendredi de 9h à 16h. Cela ne signifie pas que les ressources disponibles sont présentes en tout temps.

«La COVID-19 a vraiment perturbé nos activités. On peut dire que ces choses-là sont en arrière de nous, même s’il va continuer à y avoir des cas. On peut parler du retour d’une certaine normalité au centre de santé», a assuré Jacques LeVasseur.

Pour sa part, le maire Jean-Pierre Ouellet reconnaît que la médecine familiale n’est pas la chose la plus attrayante pour les jeunes médecins alors qu’ils doivent souvent combiner le volet administratif avec leurs fonctions de professionnels de la santé.

«On essaie de rendre la tâche plus facile à ces gens-là en essayant de convaincre le gouvernement que nous avons besoin de plus de personnel de soutien pour venir en aide à ces médecins-là (…) Le but, c’est de leur offrir des services qui rendront leur travail moins exigeant.»

Idéalement, le Centre de santé du Haut-Madawaska pourrait suivre l’exemple de la Coopérative Carrefour santé Inkerman qui utilise diverses composantes dans livraison des soins de santé.

«C’est exactement ce que l’on essaie de faire à Clair. On veut une clinique multidisciplinaire qui embauche différentes personnes dans le domaine de la santé qui peuvent offrir les soins de base à la population et contribuer à désengorger les urgences.»