La qualité du déneigement de la route 117 fait des vagues à Pointe-Sapin

L’entretien hivernal de la route 117 entre Pointe-Sapin et Baie-Sainte-Anne ne fait pas l’unanimité dans la communauté.

Un résident du secteur, Jean-Charles Daigle, encourage les gens de Pointe-Sapin et Baie-Sainte-Anne à télépĥoner au ministère des Transports et Infrastructure pour se plaindre du «manque de service de déneigement et d’épandage de sel» sur la route reliant les deux communautés côtières.

La semaine dernière, quelques personnes lui ont fait la remarque en se demandant où était passé le chasse-neige. «Samedi, je trouvais ça drôle», a-t-il mentionné lundi, lors d’un entretien téléphonique.

«Je suis venu de Richibucto samedi soir, je me suis rendu à Baie-Sainte-Anne, et même à Baie-Sainte-Anne c’était un peu mieux qu’ici», a-t-il indiqué.

Sa demande est assez simple, il souhaite voir le chasse-neige plus souvent, et plus de sel sur la route. La 117 est considérée comme une route secondaire au Nouveau-Brunswick.

«C’est en faisant des plaintes qu’on va régler le problème», insiste Jean-Charles Daigle.

Il se dit aussi préoccupé par la sécurité des gens. Selon lui, si la route n’est pas entretenue convenablement et que survient une situation d’urgence, il faudra plus de temps aux véhicules prioritaires, comme l’ambulance ou le camion de pompiers, pour se rendre à destination.

Jean-Charles Daigle siège à la Commission de services régionaux de Kent, en tant que représentant du District rural de Kent.

Réponse du gouvernement

En réponse à la situation, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a fait savoir par courriel qu’il surveillait régulièrement l’état des routes pendant les événements météorologiques afin de s’assurer qu’elles sont entretenues pour les automobilistes.

«Cependant, à cette période de l’année, les températures peuvent fluctuer rapidement et entraîner des changements extrêmes dans les conditions routières, comme la formation de glace noire avec peu ou pas d’avertissement, indépendamment de l’application de sel sur la route», a fait part le ministère.

Tout comme l’a déjà fait Jean-Charles Daigle par l’entremise des médias sociaux, le ministère invite les gens qui ont des questions ou des demandes à communiquer avec le Centre d’information sur les transports par téléphone au 1-833-384-4111 ou par courriel à transportnb@gnb.ca.