Moncton: une association pour aider les victimes de violences conjugales

L’organisme national Transit Secours a ouvert une succursale à Moncton, mercredi. L’association sans but lucratif aide les victimes de violences conjugales à déménager. Elle répond déjà à des appels, mais cherche des bénévoles supplémentaires.

«Déménager est presque impossible pour une femme en situation de violences conjugales, a fait valoir le PDG et fondateur de Transit Secours, Marc Hull-Jacquin. Les maisons d’hébergement n’ont pas de capacité d’entreposage. Si une femme décide d’y trouver refuge, elle risque de tout perdre, parce que la violence est trop élevée à la maison.»

Pendant le lancement de la succursale de l’association à Moncton, mercredi, la ministre fédérale des langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a fait part de son expérience en la matière. Elle a œuvré comme travailleuse sociale pour le service des victimes de violences intimes du département Codiac de la GRC.

«Très souvent, mon mari et des amis se sont retrouvés déménageurs au beau milieu de la nuit pour aider des gens qui devaient quitter leur maison tout de suite, s’est-elle exclamée. Mais ce n’est pas toujours possible! Depuis 1990, 50 femmes sont mortes à cause d’homicides conjugaux au Nouveau-Brunswick.»

Pour remettre le pouvoir dans les mains des personnes qui fuient les violences, Transit Secours offre gratuitement des services de déménagement et d’entreposage.

«Nous avons aussi des partenariats avec des services de logement pour animaux, a précisé M. Hull-Jacquin. Nous sommes le seul service de ce genre au Canada!»

Il souligne que ses équipes préparent les déménagements très discrètement et les effectuent avec des agents de police ou de sécurité si nécessaire. «Nous n’avons eu à déplorer aucune violence au cours des 5000 déménagements faits par notre association au Canada depuis 2016», a revendiqué M. Hull-Jacquin.

Une bénévole de Transit Secours, Alisa Campbell, à Moncton le 18 janvier 2023. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Le PDG et fondateur de Transit Secours, Marc Hull-Jacquin, à Moncton le 18 janvier 2023. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin La directrice de la succursale de Transit Secours à Moncton, Renée Charron, au Centre culturel Aberdeen le 18 janvier 2023. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

La directrice de la nouvelle succursale de Transit Secours à Moncton, Renée Charron, a travaillé un an avant de lancer officiellement ses services, avec l’aide du YWCA et un coup de pouce de Mme Petitpas Taylor. Elle dispose d’une équipe de quelques employés à temps partiel et d’une quarantaine de bénévoles.

«Nous avons déjà fait une douzaine de déménagements depuis le 19 novembre, a-t-elle indiqué. Notre objectif est d’en faire 100 en 2023, puis d’augmenter ce nombre progressivement, parce que la demande est là. Nous avons besoin de plus de bénévoles.»

Alisa Campbell est l’une d’eux. La banquière a déjà participé à deux déménagements, au volant d’un camion.

«J’étais un peu nerveuse lors du premier, a-t-elle raconté. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Cependant, la femme que nous avons aidée s’est montrée tellement reconnaissante, que ça m’a émue. Le second déménagement était plus simple, mais j’ai encore vu des larmes et ressenti de la gratitude.»

Ify Sylve Akpodiete a participé à quatre déménagements.

«C’était une expérience merveilleuse, a-t-elle témoigné. C’est toujours bon d’être au service des autres. C’est gratifiant de mettre des gens en sécurité. Par ailleurs, l’association est accueillante. J’y ai rencontré beaucoup de femmes fortes. Je suis motivée à en faire plus!»

La proportion de femmes tuées par leur époux ou à cause d’une relation intime, parmi toutes celles qui ont été victimes d’un homicide, a varié entre 39% et 47% de 2017 à 2021 au pays, selon Statistique Canada. Leur nombre était de 68 en 2021.