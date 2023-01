Soins primaires au N.-B.: «on devrait faire mieux avec ce qu’on a»

Le nombre de médecins par habitant a augmenté au Nouveau-Brunswick de 2016 à 2020. Pourtant, la proportion de citoyens de la province rapportant pouvoir obtenir un rendez-vous avec leur médecin de famille en temps opportun a baissé entre 2011 et 2020.

«Quelle est la compréhension de la pratique des médecins de famille? Pas très bonne, pointe le directeur du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB), Stéphane Robichaud. Or, s’ils occupent leur semaine à autre chose qu’à leur pratique familiale, l’attente pour les soins primaires augmente.»

C’est une explication possible du paradoxe souligné par le CSNB dans un document récent. Malgré une augmentation du nombre de médecins de famille dans la province, les citoyens ont signalé une diminution de l’accès en temps opportun aux services de soins primaires.

En 2016, il y avait 12,6 médecins par 10 000 habitants au Nouveau-Brunswick. En 2020, il y en avait 13,7 par 10 000 habitants, le taux le plus élevé au Canada après la Nouvelle-Écosse (13,9). La même année, 90% des citoyens de la province avaient un fournisseur de soins primaires (un médecin de famille ou une infirmière praticienne).

Pourtant, 50,8% des citoyennes et citoyens ont rapporté pouvoir obtenir un rendez-vous avec leur médecin de famille en cinq jours ou moins en 2020. La proportion était de 55,6% en 2011.

«On a multiplié les possibilités de pratique pour les médecins: urgences, cliniques après-heures, services virtuels, etc., raconte M. Robichaud. Nous ne savons pas bien si c’est venu diluer l’offre de service dans le contexte de leur pratique familiale.»

Le directeur du CSNB souligne par ailleurs que 50% des médecins travaillent seuls au Nouveau-Brunswick, alors que la moyenne canadienne est de 15%. Il ajoute que de nombreux médecins affirment que beaucoup des soins qu’ils prodiguent seraient meilleurs si d’autres professionnels (des diététiciens, par exemple) les donnaient.

«Le recrutement, on ne peut pas s’en passer. La pression va augmenter dans les prochaines années à cause du vieillissement démographique, analyse M. Robichaud. Mais on gagnerait à mieux comprendre l’activité des médecins pour voir si elle pourrait être plus optimale. On sait qu’on devrait faire mieux avec ce qu’on a.»

Il souligne qu’un changement du modèle de soins primaires pourrait même faciliter le recrutement de médecins en leur offrant un environnement de travail plus sain, un meilleur équilibre entre leurs vies personnelle et professionnelle ainsi qu’une plus grande satisfaction à l’ouvrage.

«Il y a suffisamment de gens qui sont prêts à faire les choses différemment, affirme M. Robichaud. Pendant une tournée de consultations en 2021, la majorité des professionnels des soins primaires ont soutenu que leur modèle actuel est insoutenable à long terme et qu’ils veulent faire partie des nouvelles solutions.»

Il donne en exemple la clinique Nepisiguit à Bathurst, lancée par le Dr Jean-Pierre Arseneau. Elle rassemble des médecins de famille, un pédiatre, une dermatologue, des thérapeutes respiratoires et une infirmière praticienne.

«On a pris une approche d’équipe, là. Ça montre qu’il y a des cas où l’on souhaite mieux s’organiser. L’initiative peut venir de professionnels de la santé, même si les médecins de famille sont dans le privé», fait valoir M. Robichaud.

Il rapporte aussi que certains docteurs se disent prêts à passer du paiement à l’acte en pratique libérale au salaire dans des services communautaires.