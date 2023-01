L’ancien centre commercial de Dalhousie est à vendre pour 3,1 millions $

Inutilisé depuis un moment, le centre commercial Mail Darlington, à Dalhousie, a officiellement été mis en vente.

Construit en 1988, l’endroit a prospéré dans les années 1990 et la première partie des années 2000. Il abritait plusieurs commerces, notamment une quincaillerie, une pharmacie, différentes boutiques (vêtements, équipements de réadaptation) ainsi que des bureaux gouvernementaux.

«C’est encore une belle bâtisse avec une bonne structure. Elle a certainement encore un très bon potentiel pour différents projets, différentes utilisations», estime Joé Thibeault, agent chez Re/Max, responsable de la vente du bâtiment.

Le Mail Darlington, c’est l’œuvre de l’entrepreneur Paul-Émile Roy. Propriétaire d’une quincaillerie, il s’est lancé dans cette aventure. Sa quincaillerie était d’ailleurs l’un des commerces phares du bâtiment. En 2014, en raison de son âge et du manque de relève, M. Roy a décidé de fermer boutique. Il est toutefois demeuré à la barre du centre commercial. Aujourd’hui, à l’aube de ses 78 ans, il a décidé de jeter la serviette.

«Je ne pourrai pas l’apporter avec moi dans la tombe, alors aussi bien le vendre et espérer que quelqu’un lui donnera une seconde vie», a-t-il confié à la blague au journal.

Sur une note plus sérieuse, M. Roy avoue que son grand rêve est maintenant en train de tourner au cauchemar. C’est qu’aujourd’hui, l’endroit ne compte plus de locataire. Tout au plus, certaines parties du bâtiment servent pour l’entreposage de véhicules, un travail fastidieux pour ce que cela rapporte.

«Un centre commercial vide, c’est triste. Mais ce qui l’est encore davantage, c’est de voir un tel potentiel demeurer inutilisé», souligne-t-il.

L’homme d’affaires avoue être conscient que les centres commerciaux n’ont plus la côte comme par le passé, et ce constat ne date d’ailleurs pas d’hier. C’est pour cette raison qu’il avait voulu trouver une vocation additionnelle à son centre commercial il y a quelques années.

Afin de relancer et d’assurer une pérennité du Mail Darlington, il avait tenté de mettre en branle un ambitieux projet en 2015, soit transformer une partie des lieux en complexe d’habitations pour personnes âgées de 55 ans et plus. Il espérait en effet construire et vendre des logements dans une section du mail, et incorporer des commerces de biens et services (banque, coiffeuse, bureau de médecin, restaurant, cinéma) dans la section restante. De cette façon, l’un aurait bénéficié à l’autre.

«Malheureusement, nos institutions financières sont très frileuses, si bien que c’est extrêmement difficile d’emprunter… encore plus pour une personne de mon âge, j’imagine. Mais le résultat est le même, on avait un projet extraordinaire entre les mains et on n’a pas pu le développer», explique l’homme d’affaires.

M. Roy croit par ailleurs toujours dur comme fer dans la pertinence et la viabilité de ce projet. Il n’a toutefois plus la force de mener une telle aventure à terme. Il espère d’ailleurs que ce projet puisse inspirer un éventuel acheteur.

«Je suis persuadé que ça fonctionnerait, car il n’y a pas de meilleur endroit pour avoir un tel complexe. Le terrain est énorme, les possibilités sont immenses», dit-il.

Son souhait? Certes en premier lieu ce serait de vendre l’endroit. Mais au-delà de la vente, il espère trouver un rêveur – comme lui – prêt à reprendre l’endroit afin d’en faire quelque chose de pratique et de profitable pour la communauté.

«Ce serait dommage que ce soit démoli, car il y a définitivement quelque chose à faire avec l’endroit», soutient-il.