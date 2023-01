L’inflation a été plus prononcée au N.-B. en 2022 que dans le reste du pays

L’inflation au Canada comme au Nouveau-Brunswick a été très élevée au cours de la dernière année. À l’échelle du pays, l’Indice des prix à la consommation a connu, en 2022, sa plus importante augmentation en 40 ans.

En début de semaine, Statistique Canada a dévoilé sa revue annuelle 2022 de l’Indice des prix à la consommation. Au Canada, elle a connu une hausse de 6,8% en 2022, après avoir progressé de 3,4% en 2021. Selon l’organisme fédéral, il s’agit de la plus grande augmentation depuis 1982 (10,9%).

Dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’Indice général des prix à la consommation a augmenté de 7,3% par rapport à 2021, ce qui en fait la quatrième augmentation la plus importante au Canada, derrière l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba.

Dans son analyse des données, l’économiste Pierre-Marcel Desjardins a identifié au moins trois facteurs principaux pouvant expliquer ce qui s’est produit en 2022.

Tout d’abord, la reprise de la demande en consommation – suivant le retour à la normale après deux ans de bouleversement en raison de la pandémie de COVID-19 – a été plus rapide que la reprise de la production dans divers secteurs, comme le domaine de l’automobile, par exemple.

Selon M. Desjardins, le déclenchement de la guerre en Ukraine est venu exacerber les pressions dans le domaine de l’énergie.

«Déjà, avant la guerre, on avait des problèmes pour augmenter la production afin de satisfaire la demande (…) Le conflit a amené une pression à la hausse sur les prix de l’énergie.»

Le troisième élément, qui est en partie lié à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, est la hausse du prix des produits alimentaires.

«Il y a eu de mauvaises récoltes. L’Ukraine est un important producteur de blé. On a aussi la Biélorussie, à proximité, qui produit des engrais agricoles. Tout cela a amené une hausse des prix des aliments qui ont été encore plus importants avec l’augmentation des coûts de l’énergie.»

La pénurie de main-d’œuvre est aussi un élément à ne pas négliger, selon Pierre-Marcel Desjardins.

De la nourriture plus dispendieuse

Le Nouveau-Brunswick a connu une augmentation significative du côté du prix des aliments qui a fait un bond de 9,2%, en 2022, par rapport à l’année précédente.

Au Canada, cette augmentation se chiffre à 8,9% et s’explique par les hausses des prix des produits laitiers (8,6 %), des différentes préparations alimentaires (10,1 %), des fruits frais (10,4 %), des légumes frais (8,3 %), des produits céréaliers (13,6 %) et des viandes transformées (9,6 %) en 2022.

Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, le prix de la viande a augmenté de 8,1% en 2022 par rapport à 2021, ce qui représente une augmentation similaire à la moyenne nationale.

Le prix des légumes frais a bondi, dans la province, de 8,7% de 2021 à 2022, contre 8,3% à l’échelle du pays. Même son de cloche pour ce qui est des fruits frais dont le prix a connu une augmentation de 8,8%.

De leur côté, les produits laitiers et céréaliers ont connu, sur une base annuelle, des augmentations respectives de 7,7% et de 13,3% au Nouveau-Brunswick. Le prix des œufs a augmenté de près de 11% alors que celui des produits de boulangerie a fait un bond de 13,8% en 2022, comparativement à 2021.

Ce sont toutefois les graisses et huiles comestibles qui ont affiché la plus forte hausse tant au Nouveau-Brunswick (29%) qu’au Canada (25,4%).

Les prix des logements qui explosent

En ce qui a trait au logement, on parle d’une hausse de 7,1% au Nouveau-Brunswick et de 6,9%, en moyenne, au Canada.

En plus des divers facteurs énumérés plus tôt, Pierre-Marcel Desjardins a insisté sur le fait que l’augmentation de la population, particulièrement au Nouveau-Brunswick et dans les autres provinces de l’Atlantique, explique cette augmentation.

«On est un peu victimes de notre succès à cet égard. Ça apporte des opportunités au niveau du marché du travail, de la consommation et des revenus gouvernementaux, mais ça amène des défis au niveau du logement particulièrement.»

Les prix à la pompe

Du côté des transports, il y a eu une augmentation de 13,2% en 2022 au Nouveau-Brunswick, contre 10,6% à l’échelle nationale.

Le prix de l’essence a évidemment eu une influence. Dans la province, il y a eu une augmentation moyenne de 31,7% en 2022.

À l’échelle du pays, les consommateurs ont payé 28,5 % de plus pour l’essence sur une base annuelle moyenne.

Les prix du mazout et autres combustibles ont augmenté de 59,6%.

Selon Statistique Canada, les Canadiens de l’Atlantique ont été les plus touchés par cette augmentation, car le mazout est plus souvent utilisé pour le chauffage des maisons dans cette région.

Même s’il confirme que la hausse des coûts énergétiques a été plus importante au Nouveau-Brunswick qu’ailleurs au Canada, M. Desjardins n’a pas une réponse claire pour l’expliquer.

«Je n’ai pas la réponse, mais ce sont des questions importantes à se poser.»

L’inflation ralentit petit à petit

Dans les données de décembre, on apprend que l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,3 % en décembre, au Canada, par rapport à la même période l’an dernier, après avoir affiché une hausse de 6,8 % en novembre.

Cette différence de près de 0,6 points de pourcentage en fait le recul mensuel le plus important depuis avril 2020.

Selon Statistique Canada, l’IPC global s’est accru à un rythme plus lent, en grande partie en raison du ralentissement de la croissance des prix des carburants.

Ce ralentissement de la croissance des prix a toutefois été contrebalancé par les hausses associées au coût de l’intérêt hypothécaire, aux prix des vêtements et chaussures, ainsi qu’aux prix des articles et accessoires de soins personnels.

La hausse du coût panier d’épicerie a aussi connu un léger ralentissement en décembre (+11,0 %) par rapport à novembre (+11,4 %), au Canada. Le Nouveau-Brunswick a de plus connu une diminution de l’augmentation du prix des aliments (-1% environ par rapport à novembre), même s’il a tout de même augmenté de 9,5% par rapport à décembre 2021.

Au Nouveau-Brunswick, l’Indice des prix à la consommation affiche une variation de 6,3% en décembre par rapport à la même période en 2021, alors qu’elle était de 7,8% en novembre.

Selon les données de Statistique Canada, cette diminution de novembre à décembre au Nouveau-Brunswick a été principalement causée par une importante diminution du prix de l’essence.

«Sur une période d’un mois, on a une diminution du rythme de l’inflation, mais on a aussi une chute des prix au Nouveau-Brunswick. La seule augmentation a été du côté des services», a ajouté Pierre-Marcel Desjardins.

Selon M. Desjardins, la politique de la Banque du Canada, avec l’augmentation des taux d’intérêt, commence à avoir un impact important sur le grand portrait.

«Je crois que la tendance va se poursuivre. Est-ce que ce sera rapide? Je ne suis pas certain. Est-ce que la Banque du Canada voudra encore augmenter les taux d’intérêt? C’est possible, mais avec les résultats que l’on connaît, c’est moins certain. Je crois que l’on arrive à la fin de ces augmentations-là. Cependant, les taux d’intérêt ne vont pas diminuer à court terme.»

«La Banque du Canada est en train de réussir son objectif qui est de mettre le couvert sur la marmite de l’inflation.»