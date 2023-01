Numéros de téléphone à dix chiffres: début vendredi au N.-B.

C’est à compter de vendredi que la population du Nouveau-Brunswick devra composer en tout temps, l’indicatif régional suivi du numéro de téléphone à sept chiffres pour établir une communication locale.

Si ce n’est déjà fait, les consommateurs et les entreprises devront ajouter l’indicatif régional 506 à tous les numéros de téléphone dans leurs différents appareils de communication incluant les appareils filaires et sans fil, les composeurs automatiques, ordinateurs, systèmes d’alarme et service d’alerte médicale.

De plus, à compter du 29 avril, l’indicatif 428 sera introduit au Nouveau-Brunswick et coexistera avec le 506.

Les consommateurs avec un numéro dans le 506 le conserveront. L’indicatif 428 sera utilisé pour les nouveaux numéros seulement, lorsque la banque de numéros dans le 506 sera complètement épuisée.