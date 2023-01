Un nouveau chapitre s’ouvre pour la Librairie Pélagie

Depuis le 1er décembre, les clés de la Librairie Pélagie ont changé de main.

Les propriétaires-fondateurs de la librairie péninsulaire, Julien Cormier et Isabelle Bonnin, assumaient depuis 33 ans les activités quotidiennes d’une affaire qui mêlait la passion à l’entreprise privée.

Pélagie était à vendre depuis un an et demi. Dans nos pages, M. Cormier avait déclaré à l’époque vouloir «passer le flambeau à des jeunes, motivés, pour lancer l’affaire plus loin encore, si c’est possible». Et idéalement, avait-il ajouté: «des gens d’ici».

Ses vœux se sont réalisés.

Les librairies de Caraquet et Shippagan, l’inventaire (environ 13 000 livres) et l’édifice de Shippagan (le 221 Boul. J.-D. Gauthier) ont été vendus. Les nouveaux propriétaires, Annie Chiasson et Mathieu Noël, sont de jeunes professionnels originaires de la Péninsule acadienne qui ont acquis, au fil des ans, un intéressant savoir-faire en entrepreneuriat.

Mme Chiasson, diplômée en administration publique et en psychologie, est directrice adjointe à l’Union des pêcheurs des Maritimes. Il n’y a pas si longtemps, elle présidait le conseil administratif de la Société coopérative de Lamèque, laquelle chapeaute plusieurs commerces et services.

Son conjoint, Mathieu Noël, détient pour sa part une maîtrise en administration des affaires (MBA) et un baccalauréat en ingénierie mécanique. Il a occupé des postes de cadre dans le secteur privé et possède aujourd’hui la brûlerie Munro, une compagnie qui fabrique du café à Haut-Shippagan.

Cette nouvelle aventure a son prix. Pour conclure la transaction, le jeune couple a requis l’aide d’UNI et de la CBDC Péninsule acadienne.

«On a aussi investi beaucoup de notre poche», a précisé Annie Chiasson.

En 2021, le chiffre d’affaires de la librairie avoisinait le million de dollars. Cette année-là, M. Cormier avait publiquement indiqué que le prix demandé était de 595 000$, mais il s’était dit «ouvert à la négociation».

Motivés

L’intérêt des nouveaux propriétaires pour Pélagie remonte à l’été dernier, a indiqué Mme Chiasson lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Le couple était en quête d’un nouveau projet.

«On recherchait autre chose, dans nos champs d’intérêts personnels», a-t-elle expliqué. Quelques rencontres avec M. Cormier et Mme Bonnin auront suffi à convaincre la jeune femme et son conjoint.Tous deux ont été «séduits par l’entreprise».

«C’est une expérience en soi lorsqu’on entre dans une librairie et qu’on sent l’odeur des livres», a ajouté Mme Chiasson, pour qui Pélagie est devenue une «institution». Fondé il y a 33 ans, le petit commerce compte parmi les rares librairies indépendantes en Acadie.

D’autre part, la nouvelle co-propriétaire trouve important de «promouvoir la littérature francophone et les auteurs d’ici», en un mot la culture locale. Mme Chiasson a d’ailleurs reconnu le travail accompli par M. Cormier et Mme Bonnin. Ces derniers, après avoir fondé une librairie, ont créé le Salon du livre de Shippagan, un événement désormais incontournable de l’édition de langue française à l’est du Québec.

Pour faciliter la vie des nouveaux propriétaires, les premiers resteront un moment impliqués dans les affaires de Pélagie. Ainsi, la transition se fera en douceur.

«On ne peut pas s’en passer comme ça (de M. Cormier et Mme Bonnin), a admis Mme Chiasson. Ils sont très flexibles et chaleureux. Ils vont nous accompagner encore quelques semaines, peut-être quelques mois.»

Malgré tout, de nos jours, vendre des livres reste un défi. Annie Chiasson n’en doute point.

«Il faut garder l’essence; les gens aiment leur librairie. Mais tout se réinvente en cette période post-pandémie. Les défis sont différents d’il y a 33 ans».

Néanmoins, les premiers signes sont positifs. «Il y a une belle réception de la communauté. Le public est très content que ça continue.»

La boutique de Caraquet est installée dans un immeuble loué. Un déménagement est-il envisagé? Mme Chiasson s’est montrée catégorique: «À Caraquet, c’est super! Avec le Grain de folie, c’est une belle combinaison».

Heureux et soulagés

Vendre la librairie fut une décision difficile, mais le temps de la retraite était venu, a déclaré Isabelle Bonnin par téléphone à l’Acadie Nouvelle.

«On a beaucoup donné. On a donné nos meilleures années. Nous voulions passer la main à des jeunes qui puissent continuer l’aventure avec un autre souffle. Des jeunes avec de la fougue, de l’énergie, des connaissances et une attitude.»

«Nous sommes à l’ère des médias sociaux et des nouvelles façons de rejoindre les clients», a-t-elle rappelé. Pour les fondateurs de Pélagie, ces changements ajoutaient à des tâches quotidiennes déjà nombreuses.

«On se considère extrêmement chanceux d’avoir rencontré Mathieu (Noël) et Annie (Chiasson). Et c’est intéressant de passer la main à un couple. Quand on est deux, on s’épaule, car le métier de libraire n’est pas facile».

M. Cormier et Mme Bonnin sont heureux de voir que les deux boutiques resteront ouvertes.

«On va partir l’âme en paix. Que les deux ferment? Ça aurait été dramatique.» n

Depuis 1989

Il fallait être audacieux, en 1989, pour croire à la viabilité du commerce des livres dans une région où l’économie est obstinément saisonnière.

Pourtant, un beau jour de juillet, une petite librairie ouvrait ses portes à Shippagan, à côté du bureau de poste.

En 2002, les propriétaires firent l’acquisition d’un édifice, le 221 boul. J.D.-Gauthier, et y établirent leur commerce. L’ouverture officielle se fit en septembre. La comédienne et sénatrice, Viola Léger, y fut présente.

Mus par l’enthousiasme, les deux libraires ouvrirent une nouvelle boutique à Caraquet (2007), puis à Bathurst (2011), mais des ventes en recul, conjuguées aux restrictions de la pandémie, entraînèrent la fermeture de cette dernière en août 2020.

En 2021, M. Cormier et Mme Bonnin annoncèrent leur intention de se départir des deux autres boutiques. On songea brièvement à constituer une «coopérative de solidarité». Un tel organisme aurait pu acquérir le fonds de commerce, mais cette initiative ne s’est jamais matérialisée.

Le nom de la librairie vient du personnage éponyme d’Antonine Maillet. Il rappelle aussi l’unique prix Goncourt à avoir été décerné en Amérique.

«Pélagie, note en outre Mme Bonnin, c’est une femme qui va de l’avant, qui n’abandonne jamais».

Enfin, la racine du mot Pélagie, qui découle du grec pelagos (πέλαγος), signifie pleine mer ou haute mer, ce qui n’est pas dénué de sens lorsque le commerce a pignon sur rue à Shippagan, a fait remarquer l’ancienne co-propriétaire.