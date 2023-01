Abbey-Landry de Memramcook devient une école certifiée Apple

Grâce à un travail communautaire de longue haleine, l’école Abbey-Landry de Memramcook est dorénavant dotée d’un statut particulier. Elle devient la première école en Atlantique à devenir certifiée Apple pour la période 2022-2025.

Avec cette certification, l’école aura l’occasion de collaborer avec un réseau mondial de pairs qui partagent les valeurs d’Apple et de travailler avec l’équipe Apple Éducation.

Selon le District scolaire francophone Sud, cette certification est réservée aux centres d’innovation, de leadership et d’excellence en éducation. Ce programme soutient les visionnaires du secteur «qui se servent des technologies comme catalyseurs de changement et misent sur l’innovation»

«Les efforts déployés pour créer un environnement d’apprentissage axé sur les technologies numériques qui stimulent nos élèves portent leurs fruits, a déclaré le directeur de l’école, Pierre Roy. Notre école désire développer le plein potentiel des élèves en ayant recours aux technologies pour éveiller leur curiosité et optimiser leur acquisition de connaissances et de compétences.»

La communauté aussi à de quoi être fière, car grâce aux collectes de fonds annuelles organisées par la Fondation de l’école Abbey-Landry, tous les élèves et membres du personnel enseignant et non enseignant de l’établissement disposent d’un iPad. Toutes les classes et tous les espaces communs sont également munis d’Apple TV. De nombreux Apple Pencil et claviers sont aussi mis à la disposition des élèves et du personnel.

«Si on vous a invité ici aujourd’hui, c’est que vous avez contribué, d’une façon ou d’une autre, à rendre ce projet possible», a fait savoir le directeur d’école, lors de la cérémonie tenue le 19 janvier au gymnase d’Abbey-Landry.

Il y a une dizaine d’années, l’ex-directrice de l’établissement, Nathalie Kerry, a rêvé de mettre sur pied une fondation. Elle a rassemblé des gens de la communauté pour créer la Fondation de l’école Abbey-Landry. L’organisme a joué un rôle important dans le financement de l’équipement Apple.

«Quand on dit que ça prend une communauté pour éduquer, aujourd’hui on en est vraiment la preuve, a mentionné Pierre Roy. Les Ipads ont été payés 100% par la communauté». Apple a cependant joué un rôle important dans la formation.

«Une fois qu’on a commencé à investir beaucoup, ils (Apple) étaient prêts à nous aider dans la formation, et on a fait partie d’un programme. Ils sont venus offrir de la formation gratuitement à travers ce programme, a expliqué le directeur d’école. Ils sont vraiment là pour appuyer aussi du côté pédagogique et la transformation de la pédagogie dans la salle de classe. C’était vraiment une valeur ajoutée pour nous d’avoir cette formation avec cette équipe.»

La journée était spéciale aussi pour la directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau. «C’est spécial parce que l’école Abbey-Landry, depuis longtemps, travaille fort à l’intégration du numérique, mais comme outil d’apprentissage. Oui le numérique a sa place, mais la pédagogie est importante. À l’école Abbey-Landry, on l’a compris, a-t-elle précisé. C’est spécial à Memramcook, ils sont un modèle.»

Cette certification fait chaud au cœur au maire de l’endroit, Maxime Bourgeois, car il la considère comme un acquis pour sa communauté.

«La certification, oui aujourd’hui, mais ça fait plusieurs années que l’on célèbre plusieurs succès, que ce soit chaque soirée diamant, chaque dollar qu’on a récolté, chaque Ipad qu’on a acheté.»

Pour lui, la certification n’est pas une finalité, mais une continuité.

L’école Abbey-Landry devient la 19e au pays à recevoir cette certification.