Le retour de l’interprétation simultanée salué à Campbellton

La volonté du conseil de la Communauté régionale de Campbellton de remettre en fonction l’interprétation simultanée de ses rencontres est bien reçue par un ancien maire de cette ville.

Mark Ramsay était à la barre de la cité restigouchoise en 2002. À l’époque, alors que la bilinguisation des institutions municipales faisait couler beaucoup d’encre, le conseil avait décidé de prendre les devants en offrant l’interprétation simultanée de ses rencontres.

«Nous avons été les premiers à l’offrir», s’enorgueillit encore 20 ans plus tard l’ancien élu.

Celui-ci se souvient que la province – en vertu de la Loi sur les langues officielles – a rendu obligatoires de nombreux éléments au niveau municipal, comme la traduction des arrêtés, des procès-verbaux, de la signalisation, etc. Le conseil municipal de Campbellton ne fonctionnait alors pratiquement qu’en anglais. Qu’à cela ne tienne, l’intégration du français n’a pas été très problématique comparativement à d’autres villes plus anglophones.

«Notre population était alors composée d’environ 60% de francophones et de 40% d’anglophones. Je trouvais qu’on se devait d’en faire davantage pour respecter nos citoyens francophones. On a donc embarqué très rapidement au niveau de la traduction, mais on a aussi voulu aller plus loin en offrant l’interprétation simultanée», explique-t-il.

Fait intéressant, la personne choisie pour effectuer la traduction simultanée à l’époque est un personnage bien connu de la politique restigouchoise, soit l’un des successeurs de M. Ramsay, l’ex-maire Ian Comeau.

La pratique de l’interprétation simultanée a toutefois été éphémère. Elle a en effet été mise de côté par les conseils municipaux suivants.

Le 11 janvier, toutefois, le nouveau conseil municipal de la Communauté régionale de Campbellton a renoué avec cette pratique lors de sa première réunion publique. Le maire, Jean-Guy Levesque, a laissé entendre à l’Acadie Nouvelle que c’était l’intention de son conseil de continuer de l’offrir à l’avenir, une question de respect envers les deux communautés linguistiques.

Mark Ramsay se réjouit de cette volonté du conseil.

«Moi je trouve que c’est vraiment une bonne chose», soutient-il, notant que bien qu’il s’agisse d’une dépense, elle en vaut la peine.

«C’est important pour les citoyens, mais aussi pour les membres du conseil, car tous ne sont pas nécessairement parfaitement bilingues ou complètement à l’aise avec l’autre langue. C’était vrai à mon époque et ce l’est encore aujourd’hui. Je trouve que c’est essentiel que tout le monde puisse bien exprimer sa pensée, bien se faire comprendre», mentionne M. Ramsay.