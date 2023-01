Les patineurs sont au septième ciel à Nouvelle-Arcadie

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Pour le bonheur des amateurs du patinage, un anneau de glace extérieur d’une longueur de 300 mètres a été aménagé à proximité de l’aréna de Nouvelle-Arcadie.

Selon la directrice générale Angèle McCaie, c’est la deuxième année que la municipalité aménage une piste semblable. Des améliorations ont été apportées par rapport à l’année dernière.

«On l’a fait l’année passée et ç’a été populaire. Les gens ont tellement aimé ça qu’on a voulu le refaire. On a amélioré un peu les choses. On a mis des lumières, on a un abri pour que les gens puissent aller se réchauffer et mettre leurs patins. C’est très populaire.»

Grâce aux lumières, les gens peuvent profiter du plein-air jusqu’à tard en soirée. «Ça patine parfois jusqu’à minuit. Ça fait une belle activité», a indiqué la directrice générale.

L’anneau est situé derrière l’aréna de Rogersville, sur un terrain appartenant à la nouvelle municipalité. «C’est un vieux champ de baseball qui n’était plus utilisé. C’est un gros anneau. On fait ça en partenariat avec l’aréna.»

En fait, la resurfaceuse de l’aréna est utilisée pour entretenir l’anneau. «Ce sont les employés des travaux publics qui s’en occupent», a mentionné Angèle McCaie.

Les conditions météorologiques des derniers jours ne semblent pas avoir trop affecté la piste. «Ils ont juste besoin de la nettoyer et ce sera bon de nouveau dans une journée ou deux», a fait savoir la porte-parole.

L’anneau de glace est réservé pour le patinage. Aucun bâton de hockey ou rondelle ne sont permis.