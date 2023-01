L’inflation a provoqué un fort endettement des plus pauvres

La forte inflation a eu peu de conséquences, en moyenne, sur la consommation de services non essentiels au Nouveau-Brunswick. En revanche, elle a aggravé sévèrement le niveau d’endettement des 20% des ménages les plus pauvres de la province.

Il faut vivre en théorie, car en théorie tout va bien, selon certains. Au Nouveau-Brunswick, il faudrait vivre en moyenne.

En moyenne dans la province, les dépenses pour les loisirs et la culture ont augmenté de 46% depuis le début de la forte inflation au deuxième trimestre 2020, jusqu’au troisième trimestre 2022. Celles pour la restauration et l’hébergement ont augmenté de 40% pendant la même période, selon Statistique Canada.

En moyenne encore, l’épargne nette des ménages a bondi au début de la pandémie de la COVID-19, tandis que le gouvernement fédéral augmentait ses transferts aux Canadiens. Puis elle a diminué jusqu’à devenir une dette nette au premier trimestre 2022 et atteindre un creux au deuxième trimestre. Ensuite, les Néo-Brunswickois ont à nouveau gagné plus qu’ils n’ont dépensé au troisième trimestre.

«En moyenne, le revenu dans ma classe est peut-être de 20 000$ par an. Mais si Bill Gates y entre, cette somme augmente peut-être à 1 milliard $, alors que mes élèves gagnent toujours la même chose», illustre toutefois le professeur d’économie à l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins.

Or, Statistique Canada permet d’observer les conséquences de l’inflation plus en détail, en divisant les ménages néo-brunswickois en cinq, après les avoir classés du plus pauvre au plus riche. L’agence fédérale présente ainsi des données par «quintiles de revenu».

Le fardeau des plus pauvres

Ces statistiques montrent que les membres du cinquième le plus pauvre des ménages néo-brunswickois (le premier quintile de revenu) ont souffert depuis le début de la forte inflation.

Leur revenu disponible a diminué de 14% entre le deuxième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022. En même temps, leurs dépenses ont augmenté de 12%. Par conséquent, leur dette a augmenté de 93% (passant de 3200$ à 6100$ en moyenne par ménage).

«Quand il y a un endettement dans le quintile le plus pauvre, il y a un problème, juge M. Desjardins. L’inflation a dû empirer cette réalité. Mais il y a une limite à l’endettement. Est-ce que les politiques publiques sont appropriées? Les statistiques renforcent le besoin d’avoir cette réflexion.»

L’augmentation des inégalités

L’économiste indique que les prix ont surtout augmenté pour trois catégories de biens et de services: les transports (13% en 2022 au Nouveau-Brunswick), la nourriture (9%) et le logement (7%). Or, deux de ces catégories, le logement et la nourriture, constituent une part importante des dépenses des plus pauvres, selon lui.

«Peut-être qu’ils ont eu des choix encore plus difficiles à faire dans leurs dépenses, conclut M. Desjardins. Dans la population plus riche, l’inflation a fait mal, mais les consommateurs avaient une marge de manœuvre: ils ont pu aller moins au restaurant ou faire moins de voyages, par exemple.»

En fait, les dépenses des membres des deux quintiles les plus riches (40% des ménages de la province) ont presque augmenté d’un tiers entre le deuxième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022. En même temps, leur revenu disponible a augmenté de 6%. Par conséquent, leur épargne nette a presque diminué de moitié (passant de 8600$ à 4700$ par ménage), mais en leur laissant un matelas de sécurité.

À noter que les ménages du quintile le plus pauvre sont les seuls à avoir vu leur revenu disponible moyen diminuer. Tous les autres ont gagné plus d’argent entre le deuxième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022. L’inégalité de revenus a donc augmenté de 23% entre le cinquième des ménages les plus démunis et le cinquième des ménages les plus aisés.

Au Nouveau-Brunswick, il vaut mieux être dans la moyenne. Il ne faut en tout cas pas se trouver parmi les plus pauvres.

Des bénéfices problématiques

Le Centre canadien de politiques alternatives indique que l’inflation a plus profité aux entreprises (surtout dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines) qu’aux salariés entre 2020 et 2022, à l’échelle du pays.

«Dans le budget fédéral de 2022, une nouvelle surtaxe sur les entreprises a été appliquée aux banques et aux assurances, l’un des trois secteurs qui ont pris plus de la moitié de chaque dollar dépensé en raison de l’inflation […]. Cependant, cette surtaxe n’a pas encore été appliquée aux autres industries – pétrole, gaz, mines et fabrication – qui ont converti les avantages inflationnistes en bénéfices d’entreprise», a noté l’un des économistes du groupe de réflexion indépendant, David Macdonald.

Outre Atlantique, l’Union européenne a décidé que les groupes énergétiques devraient débourser une «contribution temporaire de solidarité». Grâce à elle, les États membres pourront taxer les profits exceptionnels de ces entreprises. Ensemble, ils pourront rassembler un total de 25 milliards d’euros, destinés à être redistribués aux consommateurs, selon la Commission européenne.

«Nous devrions davantage nous préoccuper de ça au Canada», juge le professeur d’économie à l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins.