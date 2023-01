Transport en commun: «Un point tournant pour notre région»

Annonce de subvention fédérale du projet de transports en commun de la Péninsule acadienne et subvention d'une étude pour la région Chaleur. Au micro, Yves Bourgeois, doyen des Études, à l'UMCS et instigateur du projet de transport en commun dans la Péninsule acadienne. À sa gauche, Serge Cormer, député fédéral d'Acadie-Bathurst, Georges Savoie, maire de Néguac et vice-président de la CSR-PA, Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du N.-B. - Acadie Nouvelle: Bernard Haché